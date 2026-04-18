Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini ritrova un titolare, la scelta di Palladino tra Scamacca e Krstovic

Le scelte di Gasperini (che sfida il suo passato) e Palladino per la delicatissima sfida per un posto in Europa tra Roma e Atalanta

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Gian Piero Gasperini affronta il suo passato in una sfida dal sapore europeo, con la Roma che va a caccia dei tre punti per sorpassare il Como e mettere pressione alla Juventus per la corsa Champions, mentre l’Atalanta di Raffaele Palladino punta al colpaccio proprio ai giallorossi e ai lariani, nella speranze di un passo falso dei bianconeri per riaccendere le speranze del quarto posto.

Il momento di Roma e Atalanta

Momento delicato per i giallorossi, alle prese con la guerra intestina tra Gasperini e Claudio Ranieri e che nelle ultime cinque partite di campionato hanno ottenuto tre sconfitte vedendo allontanarsi il quarto posto. La netta vittoria per 3-0 contro il Pisa potrebbe aver riportato un po’ il sereno alla Roma, che punta ancora con determinazione alla Champions League.

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L’Atalanta si presenta alla sfida invece dopo la sconfitta per 0-1 contro la Juventus (la prima dopo cinque risultati utili consecutivi in Serie A) e avrà certamente voglia di rivalsa, per non veder sfumare definitivamente le speranze di tornare in Champions League, soprattutto dopo il ko del Como nella giornata di ieri.

Le scelte di Gasperini

Per l’occasione Gasperini si affida al suo solito 3-4-2-1 con Svilar in porta difeso dal recuperato Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo spazio per Cristante ed El Aynaoui, mentre sugli esterni vista l’assenza di Wesley agiranno Celik a destra e Rensch a sinistra. Davanti invece tocca a Soulé ed El Shaarawy supportare l’unica punta Malen.

Le scelte di Palladino

Stesso modulo anche per Palladino, che si presenta con Carnesecchi in porta e Scalvini, Djimsiti e Kolasinac nella retroguardia a tre. Sugli esterni agiranno Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra, mentre in mezzo al campo i titolatissimi De Roon ed Ederson. A supporto dell’unica punta Scamacca ci saranno De Ketelaere e Raspadori.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino