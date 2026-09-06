Roma-Atalanta, moviola: gol annullato e due rigori negati ma è Sarri ad essere furioso per un rosso a gara finita

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo all’Olimpico nell’anticipo della terza giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per Colombo che non arbitra malissimo nel complesso nell’anticipo di serie A ma lascia qualche dubbio sul metro di giudizio, soprattutto sulla gestione dei cartellini e nel rapportarsi con i calciatori. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Roma-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ faccia a faccia tra l’arbitro Colombo e Cristante a seguito di un fallo fischiato al numero 4 per ostruzione su Ederson. Rischia il giallo il capitano della Roma, che punta anche il dito contro il direttore di gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol annullato alla Roma

Al 20′ segna la Roma con Ndicka che però è in fuorigioco di qualche centimetro: l’arbitro annulla, c’è un check del Var che conferma la decisione, si resta sullo 0-0. Al 40′ ammonito per proteste Gian Piero Gasperini, arrabbiato per l’ennesima segnalazione tardiva di fuorigioco. Al 41′ la Roma chiede un rigore per un presunto fallo di Gaetano su Mora. Al 42′ fallo di Kossonou, questa volta ai danni di Malen: niente giallo per il difensore dell’Atalanta, l’Olimpico rumoreggia. Tutto regolare per l’arbitro.

Il secondo rigore negato

Regolare al 47′ il gol di Ederson. Al 52′ Wesley entra in area, finisce a terra dopo un contrasto con De Ketelaere ma non sembrano esserci gli estremi per un fallo. Al 55′ ammonito Sarri per proteste. Al 56′ grandi proteste da parte di Molina dopo un triangolo non chiuso con Dybala in area di rigore a causa di un intervento di Ederson, secondo l’argentino falloso. Primo giallo all’83’, è per Bellanova per proteste. Regolare al 90′ il gol del pari di testa di Hermoso poi prima del fischio finale arriva la rete del 2-1 di Soulè. Dopo il recupero il risultato non cambia più.

Tensione dopo il triplice fischio. I calciatori ospiti hanno circondato l’arbitro Colombo per protestare. Nel mirino soprattutto un recupero (4′) troppo breve. L’arbitro ha prima allontanato Zappacosta e poi De Ketelaere con un vero e proprio faccia a faccia, prima di fermarsi a pochi passi dal rientro negli spogliatoi. In quella zona lo aspettava Gaetano, per cui il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso, decisione che ha fatto infuriare Sarri.

La moviola di Marelli

Sul primo rigore reclamato dalla Roma spiega tutto l’esperto di Dazn Luca Marelli che dice: “Gaetano era in vantaggio su Mora c’è un braccio appoggiato ma l’intervento non è tale da giustificare un rigore”. Sul secondo penalty chiesto stavolta da Dybala l’ex arbitro comasco è lapidario: “Intervento pulito di Ederson”

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Roma-Atalanta, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in A in Lecce-Juve.

I precedenti tra le due squadre

La Roma aveva vinto 54 dei 128 precedenti totali contro la Dea in campionato. L’Atalanta ne aveva vinti 34, mentre i pareggi erano 40.

L’arbitro ha ammonito i due tecnici

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Palermo con Collu IV uomo, Camplone al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bellanova e i due allenatori ed ha espulso Gaetano a partita finita.