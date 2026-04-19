Roma-Atalanta, moviola: gol dubbi e rosso che non c'è, che confusione sui cartellini

Qualche errore nella gestione dei cartellini ma poche sbavature in occasione degli episodi decisivi per Marcenaro all’Olimpico, grazie anche all’intervento del Var. Vediamo cosa è successo in Roma-Atalanta.
- Roma-Atalanta, i casi da moviola
- Il mancato rosso a Pisilli
- La moviola di Marelli
- Chi è l’arbitro Marcenaro
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Roma-Atalanta, i casi da moviola
Questi i casi dubbi. Proteste giallorosse sul gol di Krstic al 12′ per il tocco di mano nel contrasto fra De Roon e Hermoso che dà il via all’azione. Guida e Sozza al Var confermano la validità della rete. Al 14′ graziato Kolasinac per un intervento duro su Soulè. Qualche protesta anche sul gol del pari di Hermoso al 45′ ma è tutto buono: Celik e Rensch sono in posizione regolare al momento del passaggio e Hermoso si libera senza fare fallo della marcatura di De Ketelaere.
Il mancato rosso a Pisilli
A 65′ ammonito Ederson che con una spinta da dietro ferma Malen. Al 68′ l’olandese fermato ancora con le cattive da Dijmsiti: ci stava il giallo ma Marcenaro sorvola. Al 75′ Marcenaro Pisilli stende Zalewski lanciato a rete: la Dea si lamenta, l’arbitro estrae solo il giallo nonostante le proteste di Djimsiti e della panchina atalantina che chiedevano il rosso. Col sorriso sulle labbra Marcenaro spiega ai giocatori bergamaschi: “Ma sta andando verso la panchina…”. Al 91′ ammonito Djimsiti per fallo su Robinio Vaz lanciato in verticale. Dopo il recupero finisce 1-1.
La moviola di Marelli
Sul gol della Dea ha detto la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “Devono valutare se il tocco di De Roon sia punibile o meno. Non c’entra nulla in questo contesto il concetto di immediatezza perché coinvolge solo il giocatore che segna. Non c’è un movimento verso il pallone ed è un pallone totalmente inaspettato dato che arriva da un rimpallo. Con questa decisione ci si può trovare d’accordo”.
Sul mancato rosso a Pisilli poi aggiunge: “C’è stata qualche protesta per un eventuale cartellino rosso per Dogso. Anche se Pisilli era ultimo uomo, per il rosso servono i parametri del dogso. Ne mancano almeno 3: zona del campo, Zalewski che non sta puntando la porta, capacità di recupero dei compagni. Corretto il giallo per Spa”
Chi è l’arbitro Marcenaro
Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Roma-Atalanta, è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Lazio-Parma.
I precedenti con le due squadre
Erano 4 i precedenti con la Dea (che vantava 3 vittorie e 1 ko) e 6 con i giallorossi (4 vittorie, un pareggio e una sconfitta).
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Baccini e C.Rossi con Sacchi IV uomo, Guida al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ederson, Pisilli, Djimsiti.