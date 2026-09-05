Roma-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Atalanta di Serie A 2026-27, 3a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Roma–Atalanta accende la 3a giornata di Serie A: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Big match d’alta quota tra due squadre a punteggio pieno. Atmosfera da grande sera all’Olimpico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Roma-Atalanta

Verso il fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: difesa a tre solida e corsie pronte a spingere. Occhio però agli indisponibili: le assenze potrebbero orientare alcune scelte, con Dybala e Soule a supporto di Malen. In mezzo, Cristante e Kone restano opzioni di equilibrio. L’Atalanta si presenterebbe con un 4-3-3 elastico: Bellanova e Bernasconi larghi, qualità tra le linee con Samardzic e inserimenti di Gaetano. Davanti, fiducia a Scamacca con De Ketelaere e Rowe ai lati. Al momento non risultano squalificati: eventuali ballottaggi dell’ultima ora potrebbero riguardare le fasce e il trequarti nerazzurro.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen.

(3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen. Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

Gli indisponibili di Roma-Atalanta

Capitolo assenze: la Roma deve fare i conti con alcune defezioni in difesa e in mezzo al campo che riducono le rotazioni, ma la profondità della rosa consente comunque di mantenere un undici competitivo. L’Atalanta perde pezzi importanti tra retroguardia e reparto offensivo: soluzioni alternative sono pronte, ma la gestione delle energie, specie sulle corsie, potrebbe pesare nel finale. Nessun calciatore risulta squalificato.

Roma – Infortunati: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio all’inguine), Rensch (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio all’inguine), Rensch (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Atalanta – Infortunati: Hien (infortunio al bicipite femorale), Sulemana (lesione MCL al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Entrambe arrivano da due successi in due: la Roma ha calato un doppio 4-0 mostrando brillantezza e solidità, l’Atalanta ha costruito il suo bottino in casa con cinismo e ordine. Ora il test di maturità all’Olimpico per misurare ambizioni e continuità.

Roma

Roma-Fiorentina 4-0; Lecce-Roma 0-4.

Atalanta

Atalanta-Sassuolo 2-1; Atalanta-Bologna 1-0.

L’arbitro di Roma-Atalanta

Arbitra Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Palermo. Quarto ufficiale Collu, al VAR Camplone e AVAR Santoro. Designazione di profilo alto per un incrocio da vertice: in stagione i dati dettagliati sull’arbitro non sono ancora completi, ma la gestione del contatto e il richiamo al VAR potrebbero incidere sul ritmo, specie nelle transizioni.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Roma e Atalanta mette di fronte una squadra in forma smagliante e una rivale storicamente ostica. I giallorossi hanno iniziato con un rullino perfetto in entrambe le fasi: tanti gol segnati, porta inviolata e densità nelle seconde palle. I bergamaschi, pur concedendo più tiri, hanno mostrato concretezza negli ultimi 30 metri e una varietà di soluzioni offensive. La tradizione recente arride ai nerazzurri, ma l’Olimpico spinge la Roma che in casa ha già dilagato. Attenzione ai dettagli: l’Atalanta parte spesso forte nelle prime giornate, mentre la Roma sta imponendo un pressing corto molto aggressivo (PPDA basso) che può togliere tempo e idee alla costruzione rivale. Riflettori sui talenti: Malen è partito a razzo, Dybala ispira, dall’altra parte Scamacca e Samardzic hanno qualità per colpire. Una gara che promette ritmo e contrasti, dove transizioni e palle inattive potrebbero fare la differenza.

L’ Atalanta è imbattuta da otto incroci di Serie A con la Roma (6 vittorie, 2 pareggi): la striscia più lunga dei bergamaschi contro i giallorossi nel massimo campionato.

è imbattuta da otto incroci di Serie A con la (6 vittorie, 2 pareggi): la striscia più lunga dei bergamaschi contro i giallorossi nel massimo campionato. Dopo otto successi interni consecutivi (2005-2014), la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 all’Olimpico con l’ Atalanta (6N, 5P) e non ripete lo stesso risultato due volte di fila da anni: ultimo precedente, un pari.

ha vinto solo una delle ultime 12 all’Olimpico con l’ (6N, 5P) e non ripete lo stesso risultato due volte di fila da anni: ultimo precedente, un pari. Partenza sprint della Roma : due 4-0 di fila. Nella storia del torneo era riuscito solo a poche squadre partire con almeno otto gol fatti e zero subiti dopo due giornate.

: due 4-0 di fila. Nella storia del torneo era riuscito solo a poche squadre partire con almeno otto gol fatti e zero subiti dopo due giornate. I giallorossi non vincono le prime due in casa dal 2022/23 con porta inviolata in entrambe; per numero di reti interne nelle prime due, ultimo exploit nel 2021/22.

Avvio perfetto anche per l’ Atalanta : caccia al 3/3 iniziale, traguardo centrato l’ultima volta nel 2020/21. Per Sarri sarebbe uno start da ricordare.

: caccia al 3/3 iniziale, traguardo centrato l’ultima volta nel 2020/21. Per sarebbe uno start da ricordare. All’esordio esterno della scorsa stagione i nerazzurri non vinsero, dopo sei campionati di fila con successo alla prima trasferta: non perdono la gara d’avvio fuori casa dal 2017/18.

Contrasto di stile: la Roma ha concesso appena 16 tiri in due match, l’ Atalanta ne ha lasciati 38. Difesa giallorossa granitica contro attacco nerazzurro propositivo.

ha concesso appena 16 tiri in due match, l’ ne ha lasciati 38. Difesa giallorossa granitica contro attacco nerazzurro propositivo. De Roon è uomo-simbolo: 270 presenze in A con Gasperini , numeri da record per un binomio giocatore-allenatore nel massimo campionato.

è uomo-simbolo: 270 presenze in A con , numeri da record per un binomio giocatore-allenatore nel massimo campionato. Malen a ritmo record: 19 gol nelle prime 20 in A. Nel passato, traguardi così rapidi sono riusciti solo a mostri sacri come Nordahl e Altafini.

a ritmo record: 19 gol nelle prime 20 in A. Nel passato, traguardi così rapidi sono riusciti solo a mostri sacri come Nordahl e Altafini. Samardzic va in gol da sei stagioni di A consecutive: a 24 anni è tra i centrocampisti più precoci a unire reti e assist in annate diverse.

Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta

Numeri alla mano, la Roma primeggia per produzione offensiva (8 gol, 29 tiri totali, 16 nello specchio) e per intensità di pressing (PPDA 9.3), con 2 clean sheet. L’Atalanta replica con efficienza (3 gol, 9 tiri in porta) e un possesso più ragionato (88.55% di precisione passaggi), pur concedendo di più dietro (1 gol subito, 38 tiri concessi). Equilibrio nei risultati (2 vittorie a testa), ma differenziale reti e qualità delle occasioni spingono leggermente i giallorossi.

Giocatori chiave: per la Roma spicca Malen (5 gol) ispirato da Dybala (3 assist); tra i più sanzionati figurano Malen, Cristante e Kone (1 giallo). In porta Svilar conta 2 clean sheet. Nell’Atalanta reti firmate da Samardzic, Raspadori e Krstovic (1 a testa), assist per Gaetano e Zalewski (1). Krstovic ha 1 giallo; tra i pali Carnesecchi è a quota 1 clean sheet.

Roma Atalanta Partite giocate 2 2 Vittorie 2 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 8 3 Gol subiti 0 1 Possesso palla (%) 62.3 48.6 Tiri totali 29 15 Tiri in porta 16 9 Precisione al tiro (%) 55.17 60.00 PPDA (pressing) 9.3 23.8 Cartellini gialli 3 1 Clean sheet 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Atalanta? Sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Roma-Atalanta? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Atalanta? Andrea Colombo di Como; assistenti Bahri e Palermo; IV Collu; VAR Camplone; AVAR Santoro.