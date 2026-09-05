Roma-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma–Atalanta accende la 3a giornata di Serie A: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Big match d’alta quota tra due squadre a punteggio pieno. Atmosfera da grande sera all’Olimpico.
- Probabili formazioni di Roma-Atalanta
- Gli indisponibili di Roma-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Atalanta
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta
Probabili formazioni di Roma-Atalanta
Verso il fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: difesa a tre solida e corsie pronte a spingere. Occhio però agli indisponibili: le assenze potrebbero orientare alcune scelte, con Dybala e Soule a supporto di Malen. In mezzo, Cristante e Kone restano opzioni di equilibrio. L’Atalanta si presenterebbe con un 4-3-3 elastico: Bellanova e Bernasconi larghi, qualità tra le linee con Samardzic e inserimenti di Gaetano. Davanti, fiducia a Scamacca con De Ketelaere e Rowe ai lati. Al momento non risultano squalificati: eventuali ballottaggi dell’ultima ora potrebbero riguardare le fasce e il trequarti nerazzurro.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen.
- Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.
Gli indisponibili di Roma-Atalanta
Capitolo assenze: la Roma deve fare i conti con alcune defezioni in difesa e in mezzo al campo che riducono le rotazioni, ma la profondità della rosa consente comunque di mantenere un undici competitivo. L’Atalanta perde pezzi importanti tra retroguardia e reparto offensivo: soluzioni alternative sono pronte, ma la gestione delle energie, specie sulle corsie, potrebbe pesare nel finale. Nessun calciatore risulta squalificato.
- Roma – Infortunati: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio all’inguine), Rensch (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
- Atalanta – Infortunati: Hien (infortunio al bicipite femorale), Sulemana (lesione MCL al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Entrambe arrivano da due successi in due: la Roma ha calato un doppio 4-0 mostrando brillantezza e solidità, l’Atalanta ha costruito il suo bottino in casa con cinismo e ordine. Ora il test di maturità all’Olimpico per misurare ambizioni e continuità.
- Roma
Roma-Fiorentina 4-0; Lecce-Roma 0-4.
- Atalanta
Atalanta-Sassuolo 2-1; Atalanta-Bologna 1-0.
L’arbitro di Roma-Atalanta
Arbitra Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Palermo. Quarto ufficiale Collu, al VAR Camplone e AVAR Santoro. Designazione di profilo alto per un incrocio da vertice: in stagione i dati dettagliati sull’arbitro non sono ancora completi, ma la gestione del contatto e il richiamo al VAR potrebbero incidere sul ritmo, specie nelle transizioni.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Roma e Atalanta mette di fronte una squadra in forma smagliante e una rivale storicamente ostica. I giallorossi hanno iniziato con un rullino perfetto in entrambe le fasi: tanti gol segnati, porta inviolata e densità nelle seconde palle. I bergamaschi, pur concedendo più tiri, hanno mostrato concretezza negli ultimi 30 metri e una varietà di soluzioni offensive. La tradizione recente arride ai nerazzurri, ma l’Olimpico spinge la Roma che in casa ha già dilagato. Attenzione ai dettagli: l’Atalanta parte spesso forte nelle prime giornate, mentre la Roma sta imponendo un pressing corto molto aggressivo (PPDA basso) che può togliere tempo e idee alla costruzione rivale. Riflettori sui talenti: Malen è partito a razzo, Dybala ispira, dall’altra parte Scamacca e Samardzic hanno qualità per colpire. Una gara che promette ritmo e contrasti, dove transizioni e palle inattive potrebbero fare la differenza.
- L’Atalanta è imbattuta da otto incroci di Serie A con la Roma (6 vittorie, 2 pareggi): la striscia più lunga dei bergamaschi contro i giallorossi nel massimo campionato.
- Dopo otto successi interni consecutivi (2005-2014), la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 all’Olimpico con l’Atalanta (6N, 5P) e non ripete lo stesso risultato due volte di fila da anni: ultimo precedente, un pari.
- Partenza sprint della Roma: due 4-0 di fila. Nella storia del torneo era riuscito solo a poche squadre partire con almeno otto gol fatti e zero subiti dopo due giornate.
- I giallorossi non vincono le prime due in casa dal 2022/23 con porta inviolata in entrambe; per numero di reti interne nelle prime due, ultimo exploit nel 2021/22.
- Avvio perfetto anche per l’Atalanta: caccia al 3/3 iniziale, traguardo centrato l’ultima volta nel 2020/21. Per Sarri sarebbe uno start da ricordare.
- All’esordio esterno della scorsa stagione i nerazzurri non vinsero, dopo sei campionati di fila con successo alla prima trasferta: non perdono la gara d’avvio fuori casa dal 2017/18.
- Contrasto di stile: la Roma ha concesso appena 16 tiri in due match, l’Atalanta ne ha lasciati 38. Difesa giallorossa granitica contro attacco nerazzurro propositivo.
- De Roon è uomo-simbolo: 270 presenze in A con Gasperini, numeri da record per un binomio giocatore-allenatore nel massimo campionato.
- Malen a ritmo record: 19 gol nelle prime 20 in A. Nel passato, traguardi così rapidi sono riusciti solo a mostri sacri come Nordahl e Altafini.
- Samardzic va in gol da sei stagioni di A consecutive: a 24 anni è tra i centrocampisti più precoci a unire reti e assist in annate diverse.
Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta
Numeri alla mano, la Roma primeggia per produzione offensiva (8 gol, 29 tiri totali, 16 nello specchio) e per intensità di pressing (PPDA 9.3), con 2 clean sheet. L’Atalanta replica con efficienza (3 gol, 9 tiri in porta) e un possesso più ragionato (88.55% di precisione passaggi), pur concedendo di più dietro (1 gol subito, 38 tiri concessi). Equilibrio nei risultati (2 vittorie a testa), ma differenziale reti e qualità delle occasioni spingono leggermente i giallorossi.
Giocatori chiave: per la Roma spicca Malen (5 gol) ispirato da Dybala (3 assist); tra i più sanzionati figurano Malen, Cristante e Kone (1 giallo). In porta Svilar conta 2 clean sheet. Nell’Atalanta reti firmate da Samardzic, Raspadori e Krstovic (1 a testa), assist per Gaetano e Zalewski (1). Krstovic ha 1 giallo; tra i pali Carnesecchi è a quota 1 clean sheet.
|Roma
|Atalanta
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol fatti
|8
|3
|Gol subiti
|0
|1
|Possesso palla (%)
|62.3
|48.6
|Tiri totali
|29
|15
|Tiri in porta
|16
|9
|Precisione al tiro (%)
|55.17
|60.00
|PPDA (pressing)
|9.3
|23.8
|Cartellini gialli
|3
|1
|Clean sheet
|2
|1
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Atalanta?
-
Sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Roma-Atalanta?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Atalanta?
-
Andrea Colombo di Como; assistenti Bahri e Palermo; IV Collu; VAR Camplone; AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.