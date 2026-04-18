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CALCIO SERIE A

Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen

Roma-Atalanta di Serie A 2025-26, 33a giornata: tutto su data, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto.

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Redazione

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Roma e Atalanta si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma sabato 18 aprile 2026 alle 20.45 per la 33a giornata della Serie A 2025-26: è un big match d’alta classifica e profuma di Europa. I giallorossi sono 6° con 57 punti (18 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte; 45 gol segnati, 28 subiti), la Dea 7° a quota 53 (14 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 44 gol fatti, 28 incassati). Il fattore Olimpico e l’equilibrio difensivo promettono una serata intensa tra due squadre in corsa per l’Europa.


Probabili formazioni

Si va verso un duello a specchio: la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar alle spalle di Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie potrebbero agire Çelik e Rensch, con Cristante e El Aynaoui in mezzo. In trequarti, Soulé con El Shaarawy a supporto di Malen; resta l’opzione Angeliño o Tsimikas per cambiare passo a sinistra. Le assenze di Dybala e Pellegrini potrebbero pesare sulle rotazioni. La Atalanta si orienta sul 3-4-2-1: Carnesecchi dietro a Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; quinti Zappacosta e Bernasconi, in mediana de RoonÉderson. Davanti, qualità di De Ketelaere e Raspadori per innescare Scamacca. Hien resta in dubbio; al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; ManciniNdickaHermoso; ÇelikCristanteEl AynaouiRensch; SouléEl Shaarawy; Malen.
    V:Sport
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; ScalviniDjimsitiKolasinac; Zappacostade RoonÉdersonBernasconi; De KetelaereRaspadori; Scamacca.
    V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Roma potrebbe fare a meno di pedine pesanti come Dybala e Pellegrini, limitando le soluzioni tra linee; restano out anche alternative in attacco e sulle corsie. Nella Atalanta preoccupa Hien, che sarebbe in dubbio fino all’ultimo, mentre Rossi è ai box e Sulemana non dovrebbe essere della partita. Situazione comunque da monitorare in prossimità delle ufficiali.

  • Roma: Dybala (infortunio al ginocchio), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (problema al flessore), Ferguson (infortunio alla caviglia), Wesley (problema al flessore)
  • Atalanta: Rossi (ernia), Hien (infortunio all’inguine; in dubbio 50%), Sulemana (infortunio al piede)

Le ultime partite giocate

La Roma alterna prove autoritarie in casa a qualche passaggio a vuoto esterno, mentre l’Atalanta mostra continuità di risultati con sprazzi di brillantezza offensiva, pur arrivando da uno stop di misura. Due trend che promettono equilibrio e dettagli decisivi.

Roma ko ko ok ko ok
Atalanta x x ok ok ko

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha raccolto 6 punti; l’Atalanta ne ha messi insieme 8. Dettaglio:

  • Roma

Genoa-Roma 2-1; Como-Roma 2-1; Roma-Lecce 1-0; Inter-Roma 5-2; Roma-Pisa 3-0.

  • Atalanta

Atalanta-Udinese 2-2; Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Atalanta-Juventus 0-1.

L’arbitro di Roma-Atalanta

Designazione affidata a Matteo Marcenaro. Nella Serie A 2025/26 ha diretto 11 gare: 2 rigori assegnati, 46 ammonizioni e 1 espulsione, media di 4,2 cartellini a partita. Gara ad alto tasso agonistico: gestione dei duelli e VAR centrale potranno incidere.

  • Arbitro: MARCENARO
  • Assistenti: BACCINI – ROSSI C.
  • IV: SACCHI J.L.
  • VAR: GUIDA
  • AVAR: SOZZA

Statistiche interessanti

Tradizione recente favorevole all’Atalanta, che ha spesso imbrigliato la manovra della Roma anche all’Olimpico. I giallorossi però hanno rialzato il ritmo casalingo (11 successi su 16) e si affidano alla vena realizzativa di Malen, acquisto invernale subito decisivo. La Dea spinge molto in transizione diretta ed è tra le squadre con più marcatori diversi, sinonimo di pericolosità diffusa: da Scamacca a De Ketelaere, passando per le tracce tra le linee di Raspadori e la spinta degli esterni. Partita che potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, corsie e letture difensive sul primo passaggio in uscita.

  • Dopo un avvio equilibrato storico, la Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di A contro l’Atalanta; i giallorossi non arrivano a cinque ko di fila con la stessa avversaria dal 1990.
  • All’Olimpico, dopo otto vittorie consecutive della Roma in A, il bilancio più recente dice un solo successo giallorosso nelle ultime 11, con cinque pareggi e cinque sconfitte: la Dea ha vinto l’ultima trasferta qui.
  • La Roma ha vinto due delle ultime tre in campionato: segnali di crescita dopo un periodo altalenante.
  • In casa la Roma conta 11 successi su 16: ritmo da grande, a caccia della dozzina.
  • L’Atalanta ha perso con la Juventus ma con Palladino non cade quasi mai due volte di fila: attenzione alla reazione.
  • In trasferta l’Atalanta ha vinto 5 gare su 15 (6N, 4P): rendimento in linea con le ultime annate ma da spingere nel rush finale.
  • La Dea guida per attacchi diretti stagionali (65): la Roma ne conta 34; entrambe però hanno segnato solo una rete da queste situazioni.
  • Ben 17 marcatori diversi per l’Atalanta in questa Serie A: pericolosità distribuita su tutto il fronte.
  • Krstovic e Malen sono tra i giocatori con più tiri per 90’: indice di centralità offensiva.
  • Malen ha già toccato quota 10 gol stagionali in A alla Roma dopo l’arrivo invernale: impatto da top colpo di mercato.

Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta

Possesso palla simile ma leggermente a favore dell’Atalanta (54,8% vs 56,1% della Roma, che costruisce comunque di più in ampiezza). Fasi difensive solide: 28 gol subiti a testa e doppia cifra di clean sheet (Svilar 14, Carnesecchi 12). In avanti numeri vicini (45 gol Roma, 44 Atalanta): la differenza può arrivare da precisione al tiro e palle inattive.

Giocatori chiave: per la Roma Malen è capocannoniere (10) con Soulé a quota 6 e leader assist (5); Mancini è il più ammonito (9), Çelik ha un rosso. Per l’Atalanta guida Krstovic (9) davanti a Scamacca (8); tra gli assist spiccano De Ketelaere (4) e Zalewski (4). De Roon è il più ammonito (6), con un rosso complessivo nel gruppo.

Roma Atalanta
Partite giocate 32 32
Vittorie 18 14
Pareggi 3 11
Sconfitte 11 7
Gol fatti 45 44
Gol subiti 28 28
Possesso palla (%) 56,1 54,8
Tiri totali 298 339
Tiri in porta 139 148
Precisione tiro (%) 46,64 43,66
Clean sheet 14 12
Cartellini gialli 57 48
Cartellini rossi 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Roma-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?

Sabato 18 aprile 2026 alle 20:45 (Serie A 2025-26, 33a giornata).

Dove si gioca Roma-Atalanta?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Roma-Atalanta?

Matteo Marcenaro, con assistenti Baccini–Rossi C., IV Sacchi J.L., VAR Guida e AVAR Sozza.

Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen Ansa

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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