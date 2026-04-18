Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen

Roma e Atalanta si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma sabato 18 aprile 2026 alle 20.45 per la 33a giornata della Serie A 2025-26: è un big match d’alta classifica e profuma di Europa. I giallorossi sono 6° con 57 punti (18 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte; 45 gol segnati, 28 subiti), la Dea 7° a quota 53 (14 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 44 gol fatti, 28 incassati). Il fattore Olimpico e l’equilibrio difensivo promettono una serata intensa tra due squadre in corsa per l’Europa.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Atalanta
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta
Probabili formazioni
Si va verso un duello a specchio: la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar alle spalle di Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie potrebbero agire Çelik e Rensch, con Cristante e El Aynaoui in mezzo. In trequarti, Soulé con El Shaarawy a supporto di Malen; resta l’opzione Angeliño o Tsimikas per cambiare passo a sinistra. Le assenze di Dybala e Pellegrini potrebbero pesare sulle rotazioni. La Atalanta si orienta sul 3-4-2-1: Carnesecchi dietro a Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; quinti Zappacosta e Bernasconi, in mediana de Roon–Éderson. Davanti, qualità di De Ketelaere e Raspadori per innescare Scamacca. Hien resta in dubbio; al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini – Ndicka – Hermoso; Çelik – Cristante – El Aynaoui – Rensch; Soulé – El Shaarawy; Malen. V:Sport
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini – Djimsiti – Kolasinac; Zappacosta – de Roon – Éderson – Bernasconi; De Ketelaere – Raspadori; Scamacca. V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: la Roma potrebbe fare a meno di pedine pesanti come Dybala e Pellegrini, limitando le soluzioni tra linee; restano out anche alternative in attacco e sulle corsie. Nella Atalanta preoccupa Hien, che sarebbe in dubbio fino all’ultimo, mentre Rossi è ai box e Sulemana non dovrebbe essere della partita. Situazione comunque da monitorare in prossimità delle ufficiali.
- Roma: Dybala (infortunio al ginocchio), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (problema al flessore), Ferguson (infortunio alla caviglia), Wesley (problema al flessore)
- Atalanta: Rossi (ernia), Hien (infortunio all’inguine; in dubbio 50%), Sulemana (infortunio al piede)
Le ultime partite giocate
La Roma alterna prove autoritarie in casa a qualche passaggio a vuoto esterno, mentre l’Atalanta mostra continuità di risultati con sprazzi di brillantezza offensiva, pur arrivando da uno stop di misura. Due trend che promettono equilibrio e dettagli decisivi.
|Roma
|ko
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|Atalanta
|x
|x
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|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha raccolto 6 punti; l’Atalanta ne ha messi insieme 8. Dettaglio:
- Roma
Genoa-Roma 2-1; Como-Roma 2-1; Roma-Lecce 1-0; Inter-Roma 5-2; Roma-Pisa 3-0.
- Atalanta
Atalanta-Udinese 2-2; Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Atalanta-Juventus 0-1.
L’arbitro di Roma-Atalanta
Designazione affidata a Matteo Marcenaro. Nella Serie A 2025/26 ha diretto 11 gare: 2 rigori assegnati, 46 ammonizioni e 1 espulsione, media di 4,2 cartellini a partita. Gara ad alto tasso agonistico: gestione dei duelli e VAR centrale potranno incidere.
- Arbitro: MARCENARO
- Assistenti: BACCINI – ROSSI C.
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: GUIDA
- AVAR: SOZZA
Statistiche interessanti
Tradizione recente favorevole all’Atalanta, che ha spesso imbrigliato la manovra della Roma anche all’Olimpico. I giallorossi però hanno rialzato il ritmo casalingo (11 successi su 16) e si affidano alla vena realizzativa di Malen, acquisto invernale subito decisivo. La Dea spinge molto in transizione diretta ed è tra le squadre con più marcatori diversi, sinonimo di pericolosità diffusa: da Scamacca a De Ketelaere, passando per le tracce tra le linee di Raspadori e la spinta degli esterni. Partita che potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, corsie e letture difensive sul primo passaggio in uscita.
- Dopo un avvio equilibrato storico, la Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di A contro l’Atalanta; i giallorossi non arrivano a cinque ko di fila con la stessa avversaria dal 1990.
- All’Olimpico, dopo otto vittorie consecutive della Roma in A, il bilancio più recente dice un solo successo giallorosso nelle ultime 11, con cinque pareggi e cinque sconfitte: la Dea ha vinto l’ultima trasferta qui.
- La Roma ha vinto due delle ultime tre in campionato: segnali di crescita dopo un periodo altalenante.
- In casa la Roma conta 11 successi su 16: ritmo da grande, a caccia della dozzina.
- L’Atalanta ha perso con la Juventus ma con Palladino non cade quasi mai due volte di fila: attenzione alla reazione.
- In trasferta l’Atalanta ha vinto 5 gare su 15 (6N, 4P): rendimento in linea con le ultime annate ma da spingere nel rush finale.
- La Dea guida per attacchi diretti stagionali (65): la Roma ne conta 34; entrambe però hanno segnato solo una rete da queste situazioni.
- Ben 17 marcatori diversi per l’Atalanta in questa Serie A: pericolosità distribuita su tutto il fronte.
- Krstovic e Malen sono tra i giocatori con più tiri per 90’: indice di centralità offensiva.
- Malen ha già toccato quota 10 gol stagionali in A alla Roma dopo l’arrivo invernale: impatto da top colpo di mercato.
Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta
Possesso palla simile ma leggermente a favore dell’Atalanta (54,8% vs 56,1% della Roma, che costruisce comunque di più in ampiezza). Fasi difensive solide: 28 gol subiti a testa e doppia cifra di clean sheet (Svilar 14, Carnesecchi 12). In avanti numeri vicini (45 gol Roma, 44 Atalanta): la differenza può arrivare da precisione al tiro e palle inattive.
Giocatori chiave: per la Roma Malen è capocannoniere (10) con Soulé a quota 6 e leader assist (5); Mancini è il più ammonito (9), Çelik ha un rosso. Per l’Atalanta guida Krstovic (9) davanti a Scamacca (8); tra gli assist spiccano De Ketelaere (4) e Zalewski (4). De Roon è il più ammonito (6), con un rosso complessivo nel gruppo.
|Roma
|Atalanta
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|18
|14
|Pareggi
|3
|11
|Sconfitte
|11
|7
|Gol fatti
|45
|44
|Gol subiti
|28
|28
|Possesso palla (%)
|56,1
|54,8
|Tiri totali
|298
|339
|Tiri in porta
|139
|148
|Precisione tiro (%)
|46,64
|43,66
|Clean sheet
|14
|12
|Cartellini gialli
|57
|48
|Cartellini rossi
|2
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Roma-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 18 aprile 2026 alle 20:45 (Serie A 2025-26, 33a giornata).
- Dove si gioca Roma-Atalanta?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Atalanta?
-
Matteo Marcenaro, con assistenti Baccini–Rossi C., IV Sacchi J.L., VAR Guida e AVAR Sozza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.