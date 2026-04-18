Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen

Roma-Atalanta di Serie A 2025-26, 33a giornata: tutto su data, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto.

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Roma e Atalanta si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma sabato 18 aprile 2026 alle 20.45 per la 33a giornata della Serie A 2025-26: è un big match d’alta classifica e profuma di Europa. I giallorossi sono 6° con 57 punti (18 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte; 45 gol segnati, 28 subiti), la Dea 7° a quota 53 (14 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 44 gol fatti, 28 incassati). Il fattore Olimpico e l’equilibrio difensivo promettono una serata intensa tra due squadre in corsa per l’Europa.

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Probabili formazioni

Si va verso un duello a specchio: la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar alle spalle di Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie potrebbero agire Çelik e Rensch, con Cristante e El Aynaoui in mezzo. In trequarti, Soulé con El Shaarawy a supporto di Malen; resta l’opzione Angeliño o Tsimikas per cambiare passo a sinistra. Le assenze di Dybala e Pellegrini potrebbero pesare sulle rotazioni. La Atalanta si orienta sul 3-4-2-1: Carnesecchi dietro a Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; quinti Zappacosta e Bernasconi, in mediana de Roon–Éderson. Davanti, qualità di De Ketelaere e Raspadori per innescare Scamacca. Hien resta in dubbio; al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini – Ndicka – Hermoso ; Çelik – Cristante – El Aynaoui – Rensch ; Soulé – El Shaarawy ; Malen . V:Sport

(3-4-2-1): ; – – ; – – – ; – ; . Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini – Djimsiti – Kolasinac; Zappacosta – de Roon – Éderson – Bernasconi; De Ketelaere – Raspadori; Scamacca. V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Roma potrebbe fare a meno di pedine pesanti come Dybala e Pellegrini, limitando le soluzioni tra linee; restano out anche alternative in attacco e sulle corsie. Nella Atalanta preoccupa Hien, che sarebbe in dubbio fino all’ultimo, mentre Rossi è ai box e Sulemana non dovrebbe essere della partita. Situazione comunque da monitorare in prossimità delle ufficiali.

Roma : Dybala (infortunio al ginocchio), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (problema al flessore), Ferguson (infortunio alla caviglia), Wesley (problema al flessore)

: (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (problema al flessore), (infortunio alla caviglia), (problema al flessore) Atalanta: Rossi (ernia), Hien (infortunio all’inguine; in dubbio 50%), Sulemana (infortunio al piede)

Le ultime partite giocate

La Roma alterna prove autoritarie in casa a qualche passaggio a vuoto esterno, mentre l’Atalanta mostra continuità di risultati con sprazzi di brillantezza offensiva, pur arrivando da uno stop di misura. Due trend che promettono equilibrio e dettagli decisivi.

Roma ko ko ok ko ok Atalanta x x ok ok ko

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha raccolto 6 punti; l’Atalanta ne ha messi insieme 8. Dettaglio:

Roma

Genoa-Roma 2-1; Como-Roma 2-1; Roma-Lecce 1-0; Inter-Roma 5-2; Roma-Pisa 3-0.

Atalanta

Atalanta-Udinese 2-2; Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Atalanta-Juventus 0-1.

L’arbitro di Roma-Atalanta

Designazione affidata a Matteo Marcenaro. Nella Serie A 2025/26 ha diretto 11 gare: 2 rigori assegnati, 46 ammonizioni e 1 espulsione, media di 4,2 cartellini a partita. Gara ad alto tasso agonistico: gestione dei duelli e VAR centrale potranno incidere.

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: BACCINI – ROSSI C.

IV: SACCHI J.L.

VAR: GUIDA

AVAR: SOZZA

Statistiche interessanti

Tradizione recente favorevole all’Atalanta, che ha spesso imbrigliato la manovra della Roma anche all’Olimpico. I giallorossi però hanno rialzato il ritmo casalingo (11 successi su 16) e si affidano alla vena realizzativa di Malen, acquisto invernale subito decisivo. La Dea spinge molto in transizione diretta ed è tra le squadre con più marcatori diversi, sinonimo di pericolosità diffusa: da Scamacca a De Ketelaere, passando per le tracce tra le linee di Raspadori e la spinta degli esterni. Partita che potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, corsie e letture difensive sul primo passaggio in uscita.

Dopo un avvio equilibrato storico, la Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di A contro l’ Atalanta ; i giallorossi non arrivano a cinque ko di fila con la stessa avversaria dal 1990.

ha perso sei delle ultime sette sfide di A contro l’ ; i giallorossi non arrivano a cinque ko di fila con la stessa avversaria dal 1990. All’Olimpico, dopo otto vittorie consecutive della Roma in A, il bilancio più recente dice un solo successo giallorosso nelle ultime 11, con cinque pareggi e cinque sconfitte: la Dea ha vinto l’ultima trasferta qui.

in A, il bilancio più recente dice un solo successo giallorosso nelle ultime 11, con cinque pareggi e cinque sconfitte: la Dea ha vinto l’ultima trasferta qui. La Roma ha vinto due delle ultime tre in campionato: segnali di crescita dopo un periodo altalenante.

ha vinto due delle ultime tre in campionato: segnali di crescita dopo un periodo altalenante. In casa la Roma conta 11 successi su 16: ritmo da grande, a caccia della dozzina.

conta 11 successi su 16: ritmo da grande, a caccia della dozzina. L’ Atalanta ha perso con la Juventus ma con Palladino non cade quasi mai due volte di fila: attenzione alla reazione.

ha perso con la ma con Palladino non cade quasi mai due volte di fila: attenzione alla reazione. In trasferta l’ Atalanta ha vinto 5 gare su 15 (6N, 4P): rendimento in linea con le ultime annate ma da spingere nel rush finale.

ha vinto 5 gare su 15 (6N, 4P): rendimento in linea con le ultime annate ma da spingere nel rush finale. La Dea guida per attacchi diretti stagionali (65): la Roma ne conta 34; entrambe però hanno segnato solo una rete da queste situazioni.

ne conta 34; entrambe però hanno segnato solo una rete da queste situazioni. Ben 17 marcatori diversi per l’ Atalanta in questa Serie A: pericolosità distribuita su tutto il fronte.

in questa Serie A: pericolosità distribuita su tutto il fronte. Krstovic e Malen sono tra i giocatori con più tiri per 90’: indice di centralità offensiva.

e sono tra i giocatori con più tiri per 90’: indice di centralità offensiva. Malen ha già toccato quota 10 gol stagionali in A alla Roma dopo l’arrivo invernale: impatto da top colpo di mercato.

Le statistiche stagionali di Roma e Atalanta

Possesso palla simile ma leggermente a favore dell’Atalanta (54,8% vs 56,1% della Roma, che costruisce comunque di più in ampiezza). Fasi difensive solide: 28 gol subiti a testa e doppia cifra di clean sheet (Svilar 14, Carnesecchi 12). In avanti numeri vicini (45 gol Roma, 44 Atalanta): la differenza può arrivare da precisione al tiro e palle inattive.

Giocatori chiave: per la Roma Malen è capocannoniere (10) con Soulé a quota 6 e leader assist (5); Mancini è il più ammonito (9), Çelik ha un rosso. Per l’Atalanta guida Krstovic (9) davanti a Scamacca (8); tra gli assist spiccano De Ketelaere (4) e Zalewski (4). De Roon è il più ammonito (6), con un rosso complessivo nel gruppo.

Roma Atalanta Partite giocate 32 32 Vittorie 18 14 Pareggi 3 11 Sconfitte 11 7 Gol fatti 45 44 Gol subiti 28 28 Possesso palla (%) 56,1 54,8 Tiri totali 298 339 Tiri in porta 139 148 Precisione tiro (%) 46,64 43,66 Clean sheet 14 12 Cartellini gialli 57 48 Cartellini rossi 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Roma-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 18 aprile 2026 alle 20:45 (Serie A 2025-26, 33a giornata). Dove si gioca Roma-Atalanta? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Atalanta? Matteo Marcenaro, con assistenti Baccini–Rossi C., IV Sacchi J.L., VAR Guida e AVAR Sozza.

Ansa