Dopo l'addio di Zaniolo, che ha lasciato la Roma per approdare al Galatasaray, sui social sta girando un audio di Di Biagio che usa parole davvero pesanti sull'ex giallorosso.

09-02-2023 20:30

Nella sessione invernale di mercato ha fatto molto rumore l’addio di Zaniolo, che ha lasciato la Roma per volare in Turchia dal Galatasaray a titolo definitivo, dopo aver collezionato 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa. Il club capitolino incasserà 15 milioni di euro, pagati in 5 stagioni a partire dal 15 novembre 2023 e in caso di una futura cessione incasserà 20%. Il calciatore azzurro ha invece firmato un contratto fino al 2027: 900mila euro per la restante stagione, poi 2,7 milioni netti a stagione. Roma, le parole di addio di Zaniolo

Sui social, dopo aver fatto imbufalire i tifosi giallorossi, Zaniolo ha salutato così la Roma: “Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa. Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata”.

“Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa… tutta nostra. Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosa… È stato un onore. Eternamente Grato“.

Parole che forse avranno fatto piacere a qualche sostenitore della Roma, ma non sono mancati soprattutto insulti sotto al post da parte di tanti giallorossi. A far rumore però sono state le parole di Di Biagio, ex giocatore dei capitolini e da sempre apertamente tifoso. Sui social, infatti, è spuntato un audio in cui l’ex ct della Nazionale ha usato parole davvero pesanti per Zaniolo dopo il suo addio.

Questo l’audio di Di Biagio su Zaniolo: “Sono la persona sbagliata per parlarne, io l’ho mandato via dall’Under 21, l’ho sfondato – dice la voce che effettivamente sembra quella dell’ex ct -. Io l’ho mandato in tribuna sperando che potessi prenderlo in tempo ma niente, quando uno è cerebroleso… Oggi tutti mi dicono che avevo ragione, questo è un problema grande per lui, per la vita, non capisce un ca**o…“. Parole che stanno facendo discutere e che sicuramente non faranno piacere al diretto interessato.