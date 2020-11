Roma, aumentano i casi di Coronavirus

Cresce la preoccupazione in casa Roma per l’aumento dei casi di Coronavirus all’interno del gruppo squadra.

Dopo la positività di Edin Dzeko, emersa a due giorni dalla partita contro il Genoa, e del portiere della Primavera Pietro Boer, la società giallorossa ha informato che anche Federico Fazio e Davide Santon sono risultati positivi all’ultimo tampone.

I due giocatori, che non erano stati convocati dalle rispettive Nazionali, dovranno quindi affrontare un periodo di isolamento già durante la sosta del campionato.

Fazio domenica era in panchina al ‘Ferraris’ nella sfida vinta dai giallorossi sul Grifone per 3-1, mentre Santon è attualmente infortunato e non ha avuto contatti con i compagni di squadra.

OMNISPORT | 10-11-2020 00:06