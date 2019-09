Roma-Basaksehir, le probabili formazioni

Reduce dalla bella vittoria sul Sassuolo, la Roma si appresta ad affrontare l'Istanbul Basaksehir per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Fonseca si affida al turnover. Spazio a Spinazzola e Zaniolo. In avanti, con Kalinic ancora non al 100% della condizioni, confermato Dzeko. Si gioca alle 21.

Le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy; Tekmedir, Topal; Visca, Aleksic, Turan; Crivelli. All. Buruk

SPORTAL.IT | 19-09-2019 07:49