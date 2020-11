Roma, Boer positivo al coronavirus

Dopo la positività di Edin Dezko, un altro calciatore della Roma ha comunicato di aver contratto il coronavirus, il portiere di riserva Pietro Boer.

Il calciatore si trovava in trasferta con i giallorossi in vista della sfida contro il Genoa quando ha ricevuto il risultato dell’ultimo tampone. Queste le parole di Boer su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma”.

OMNISPORT | 08-11-2020 12:10