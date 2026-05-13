Roma, Bolelli e Vavassori implacabili nei tiebreak: avanzano ai quarti, ora supersfida contro Heliovaara e Patten

Doppio tiebreak, doppia goduria: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si prendono di forza l’ottavo di finale contro lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King e avanzano ai quarti di finale del torneo di doppio di Roma, vincendo quella che è sembrata più di una semplice battaglia, col meteo che ha fatto prolungare l’attesa e ben 107’ necessari per avere la meglio su una coppia che ha dimostrato di meritare credito e considerazione. Anche se nei due tiebreak che hanno deciso la contesa (specialmente il secondo) davvero non c’è stata storia: italiani dominanti, per la gioia del pubblico (infreddolito) del Foro Italico che è rientrato al “Pietrangeli” per assistere alla sfida dopo lo slittamento pomeridiano, causa pioggia.
- Tiebreak perfetti: Chicco e Wave non sbagliano quando conta
- Domani l'ennesimo confronto con Heliovaara e Patten
Tiebreak perfetti: Chicco e Wave non sbagliano quando conta
La partita è stata decisamente tirata, e questo avvalora quanto fatto dalla coppia azzurra, che a Roma ha riacceso i motori dopo l’inopinato ko. all’esordio a Madrid (in precedenza però c’era stata la vittoria a Miami). L’equilibrio l’ha fatta da padrone pensando soprattutto all’unica palla break avuta a disposizione dagli italiani in tutto l’incontro (peraltro era una palla set, nel decimo gioco del primo parziale), che seppur non sfruttata ha permesso quantomeno a Chicco e Wave di provare a mettere sotto pressione i rivali.
Nei momenti chiave del match, però, la loro superiorità è parsa lampante: nel tiebreak del primo set, dopo essersi ritrovati a inseguire un mini break, hanno ribaltato la questione con parziale di 4 punti che li ha spediti dritti alla meta (7-4 il punteggio finale).
Nel secondo tiebreak di giornata, proprio non c’è stato nemmeno da sindacare: netto 7-0 per la gioia del pubblico presente sugli spalti, che s’è goduto uno spettacolo godibile, al netto di un campo piuttosto pesante che ha reso i colpi meno efficaci, ma che ha permesso di assistere a una sfida a suo modo molto più in equilibrio.
Domani l’ennesimo confronto con Heliovaara e Patten
Bolelli e Vavassori hanno dimostrato di sentirsi a loro agio al Foro Italico, anche se l’asticella adesso è destinata ad alzarsi, pensando al fatto che nei quarti i rivali saranno i numeri uno del torneo, vale a dire la coppia composta da Heliovaara e Patten.
L’ultimo precedente però ha sorriso agli italiani, che li hanno battuti proprio a Miami nel secondo Masters 1000 primaverile sul cemento americano, interrompendo peraltro una striscia di 4 successi consecutivi del giocatore finlandese e di quello britannico (nei 7 precedenti sono avanti 5-2: Bolelli e Vavassori hanno vinto anche la finale di Pechino del 2024).
Ad ogni modo, quello in programma domani a Roma sarà il primo confronto diretto sulla terra, e questo potrebbe rendere le cose ancora più imprevedibili. Gli italiani vorranno ripartire da quanto di buono fatto vedere nell’ottavo odierno, dove hanno servito il 74% ricavandone l’88% di punti oltre a un solidissimo 82% con la seconda. In un match dove non hanno concesso palle break, questo ha fatto tutta la differenza del mondo.