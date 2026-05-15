Roma, Bolelli e Vavassori in semifinale: un anno dopo Paolini ed Errani si sogna la doppietta con Sinner (o Darderi)

Grazie alla vittoria di Bolelli e Vavassori su Heliovaara e Patten l'Italia può sperare in una nuova doppietta agli Internazionali d'Italia dopo quella realizzata nel 2025 da Paolini ed Errani

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Diventa sempre più massiccia la presenza azzurra alle semifinali degli Internazionali d’Italia. Dopo Luciano Darderi e Jannik Sinner in singolare, anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno strappato il passo per il penultimo atto del tabellone di doppio del Masters 1000 romano grazie alla bella vittoria in due set su Harri Heliovaara ed Henry Patten, con l’Italia che un anno dopo le imprese di Jasmine Paolini e Sara Errani spera in una nuova doppietta a Roma, questa volta tutta maschile.

Bolelli/Vavassori, bella vittoria su Heliovaara/Patten

Continua senza particolari intoppi il percorso di Bolelli e Vavassori agli Internazionali d’Italia, dove dopo aver perso il primo set disputato all’esordio non hanno più concesso un parziale ai loro avversari, nemmeno alle teste di serie numero 1 Heliovaara e Patten, coppia che gli azzurri hanno sempre particolarmente sofferto come dimostravano anche le 5 sconfitte nei primi sette confronti.

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Una vittoria per 7-5 7-6 arrivata al termine di un incontro praticamente perfetto degli azzurri, che hanno accusato solamente un leggero passaggio a vuoto nel secondo parziale, dove prima si sono fatti rimontare il break di vantaggio e poi hanno dovuto annullare un set point al servizio prima di approdare al tie-break che li ha premiati col risultato di 7-4.

Bolelli/Vavassori a caccia dell’impresa a Roma, dove c’è da sfatare un tabù

Bolelli e Vavassori tornano dunque in semifinale agli Internazionali d’Italia distanza due anni dopo quella raggiunta nel 2024. L’obiettivo quest’anno sarà quello di migliorarsi e puntare al bersaglio grosso dopo essersi sbloccati a livello di Masters 1000 questa stagione a Miami, in modo da portare il titolo azzurro nelle mani di una coppia maschile italiana per la prima volta nell’era Open. L’ultimo successo a livello maschile di un duo azzurro – Omar Camporese trionfò nel 1991 ma con Goran Ivanisevic come compagno – risale infatti al 1960, quando Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola condivisero il titolo con Roy Emerson e Neale Fraser.

L’Italia sogna la doppietta maschile con Sinner o Darderi

Un anno dopo l’Italia può dunque sognare una nuova doppietta dopo quella realizzata l’anno scorso da Errani e Paolini, che trionfò sia in singolare che in doppio in coppia con Sara. Questa volta però ovviamente si tratterebbe di una doppietta tutta maschile, essendo Sinner e Darderi gli altri azzurri che in singolare si sono spinti fino in semifinale.