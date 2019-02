Roma-Bologna, le probabili formazioni

Tutto pronto per il Monday Night della 24a giornata di Serie A. All'Olimpico, la Roma ospita il Bologna. I giallorossi, reduci dal successo sul Porto, cercano la vittoria per continuare la corsa per un posto in Champions League. Attenzione al Bologna con Mihajlovic che, dopo aver sorpreso l'Inter, punta ad un'altra impresa.

Di Francesco ritrova Olsen in porta e dovrebbe inserire Kluivert in attacco. Ovviamente confermati Zaniolo e Dzeko. Per Mihajlovic, spazio al 4-2-3-1 con Soriano nel ruolo di trequartista, alle spalle di Santander (non convocato Destro). Lo scorso anno, all'Olimpico, vittoria dei giallorossi per 1-0 (rete di El Shaarawy).

ROMA-BOLOGNA (lunedì, ore 20.30)

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Calabresi, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic

SPORTAL.IT | 18-02-2019 07:45