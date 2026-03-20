Roma-Bologna, moviola: rigori, Var e proteste, succede di tutto all’Olimpico

La prova dell’arbitro Kovacs all’Olimpico per il ritorno degli ottavi di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ne ha ammoniti 4

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complessa per l’esperto Kovacs che all’Olimpico ha avuto il suo bel da fare nel ritorno degli ottavi di Europa League, proteste da entrambe le parti ma prova tutto sommato positiva. Vediamo cosa è successo.

Roma-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Lucumi prova ad anticipare Malen in scivolata, ma lo colpisce col ginocchio sulla gamba. Ci poteva stare il giallo. Proteste dei giallorossi al 22′ per il gol di Rowe. La ripartenza degli emiliani nasce in seguito a un contrasto tra il londinese e Mancini, caduto a terra dopo lo scontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le proteste della Roma

Il direttore di gara romeno Kovács non fischia fallo, poi Rowe riceve palla da Castro e supera Svilar con un destro piazzato. I calciatori giallorossi e Gasperini protestano, per l’arbitro è tutto regolare e il Var tace. Primo ammonito al 26′: è Vitik che trattiene Malen. Valido al 31′ il pari di Ndicka. Al 46′ El Shaarawy si fa sorprendere dall’imbucata di Zortea che lo anticipa e viene atterrato. Rigore che il Var conferma e Bernardeschi realizza.

Al 54′ giallo a Celik per un entrata in ritardo su Pobega. Al 67′ Freuler travolge in area Robinio Vaz. Per Kovacs non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Il Bologna si lamenta per un fuorigioco di Vaz a inizio azione, ma Lucumì, con una giocata, l’aveva rimesso in gioco. Dal dischetto Malen trasforma. Al 115’ Robinio Vaz finisce a terra in area dopo un contatto con Lucumí, in un’azione che ricorda da vicino il rigore concesso in precedenza ai giallorossi.

Rigori dati e negati

Questa volta, però, per l’arbitro il contatto non è sufficiente e il Var non interviene. Al 71′ ammonito Zortea. Al 72′ Freuler tocca il pallone con il braccio in area, ma il braccio è attaccato al corpo, niente rigore. Al 108′ ammonito Freuler che entra in ritardo su Pellegrini. Dopo i supplementari ai rigori la spunta il Bologna.

Chi è l’arbitro Kovacs

István Kovács è stata la prestigiosa scelta dell’Uefa per Roma-Bologna. Il 40enne fischietto rumeno ha diretto 3 finali di una competizione UEFA per club ed è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre. Nella scorsa stagione ha arbitrato altre sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, il portoghese Martins al Var e il belga Van Driessche all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Vitik, Celik, Zortea, Freuler.