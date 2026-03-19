Roma-Bologna: proteste di Mancini sul gol di Rowe, il Var fa infuriare i giallorossi anche in Europa

Sembra esserci un conto in sospeso tra la squadra di Gasperini e gli arbitri: dopo le polemiche per l'espulsione di Wesley col Como, un episodio controverso anche in Europa League

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Proteste veementi della Roma in occasione del gol del vantaggio del Bologna firmato Rowe nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico. Ad alzare la voce soprattutto Mancini, che lamentava un fallo subito dal calciatore ex Olympique Marsiglia non ravvisato né dall’arbitro István Kovács né dal Var.

Roma-Bologna: proteste Mancini sul gol di Rowe

Il Bologna ha sbloccato il secondo atto del derby italiano degli ottavi di Europa League al minuto 22 del primo tempo. La ripartenza degli emiliani nasce proprio in seguito a un contrasto tra il classe 2003 londinese e il difensore della Roma, caduto a terra dopo lo scontro.

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Il direttore di gara romeno Kovács non fischia fallo, poi Rowe riceve palla da Castro e supera Svilar con un destro piazzato. I calciatori giallorossi e Gasperini protestano, ma neppure il Var ritiene che ci siano i presupposti per il fallo.

Ancora polemiche dopo Como: la sfuriata di Gasp

I giallorossi sono arrivati all’appuntamento da dentro o fuori di Europa League dopo i veleni che hanno accompagnato lo scontro diretto per la Champions perso con il Como. Se al triplice fischio Gasperini aveva attaccato l’arbitro Massa per l’espulsione di Wesley e anche i calciatori di Fabregas per il loro atteggiamento in campo, alla vigilia della sfida col Bologna il tecnico di Grugliasco ha puntato il dito anche contro Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn sui casi più controversi dell’ultimo turno di Serie A.

“Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo…” ha commentato l’allenatore della Roma in riferimento all’interpretazione data dal componente della Can Dino Tommasi che ha giudicato positivamente la decisione di Massa di punire il laterale brasiliano col secondo giallo per il contatto tra il suo ginocchio e la gamba destra di Diao.

Un altro problema per Gasperini: Koné ko

Pochi minuti prima del vantaggio dei felsinei, Gasperini è stato costretto a dover sostituire Koné, che era già in dubbio alla vigilia per via di un affaticamento.

Il forte centrocampista francese, su cui è sempre vivo l’interesse dell’Inter, ha provato a stringere i denti, ma dopo poco più di un quarto d’ora è stato costretto ad alzare bandiera a causa di un problema muscolare che dovrà essere valutato nelle prossime ore. Di sicuro salterà il prossimo impegno di campionato con il Lecce: la speranza – a questo punto – è che possa rientrare subito dopo la sosta per le nazionali, quando i capitolini faranno scalo a San Siro per affrontare proprio l’Inter del grande ex Chivu.