Le informazioni utili sul ritorno degli ottavi di Europa League che si gioca all'Olimpico di Roma: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Dopo il pari dell’andata, questa sera all’Olimpico si dovrà decidere quale tra le due contendenti proseguirà il cammino europeo. Il pari dell’andata al Dall’Ara non ha scontentato Roma e Bologna, ma rinviato la decisione finale che coinciderà con il triplice fischio dell’arbitro. Nella Capitale si deciderà anche la sorte sul fronte Europa League di uno e dell’altra. Appuntamento allo stadio Olimpico oggi, 19 marzo, per il ritorno degli ottavi previsto per le 21. Tutte le informazioni su dove seguire live e in tempo reale la partita.

La situazione del Bologna e della Roma

Entrambe le squadre arrivano da una situazione speculare: l’1-1 dell’andata sta stretto a tutte e due. La sfida è determinante per il passaggio ai quarti di finale e utile a imprimere quella svolta attesa per i giallorossi di mister Gasperini che vuole ritrovarsi. Chi passa, tra Roma e Bologna in un derby che costringe all’eliminazione di una italiana, gioca i quarti contro la vincente dell’ottavo tra Lille e Aston Villa.

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Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, giovedì 19 marzo 2026:

Partita: Roma-Bologna

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Data: 19 marzo 2026

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Roma-Bologna in diretta tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Roma, partita di ritorno degli ottavi, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K a partire dalle ore 21.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Roma-Bologna in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire il ritorno degli ottavi tra Roma e Bologna in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING BOLOGNA-ROMA

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Ad ora l’undici titolare studiato da Italiano prevede tra i pali Ravaglia al posto dello sfortunato Skorupski nel 4-3-3, con Joao Mario, Vitik, Lucumi, Lykogiannis sulla linea della difesa; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro avanti. Gasperini, dalla sua, schiera la migliore Roma possibile con 3-4-2-1 ma ancora qualche indecisione, su cui torneremo. Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndicka davanti e poi Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; El Shaarawy, Pellegrini e punta l’immancabile Malen.

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. All . Gasperini.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. . Gasperini. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

L’arbitro, VAR e AVAR

La Uefa ha designato gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 19 marzo. Per il derby tutto italiano tra Roma e Bologna è stato designato il rumeno Istvan Kovacs assistito da Marica (ROU) e Tunyogi (ROU), con quarto uomo Kovacs (ROU) e addetti VAR Martins (POR) e Van Driessche (BEL).