Roma-Bologna, Caressa nel mirino dei social: “La telecronaca del tifoso”. La scelta in chiaro di Sky fa discutere

Il commento del telecronista, poco entusiasta per i gol della squadra di Italiano, finisce sotto accusa. Sky sceglie Aston Villa-Lille per il match in chiaro, un’occasione mancata

Un derby storico per il calcio italiano, una partita dalle mille emozioni: Roma-Bologna è stato uno spot anche per la serie A. La sfida dell’Olimpico è stata una delle migliori partite messe in campo da due squadre italiane in questa stagione per coraggio, determinazione, tecnica e per le emozioni che hanno regalato. Ma anche in questa circostanza non mancano le polemiche, non solo quelle arbitrali, ma anche quelle televisive.

La telecronaca di Sky nel mirino

Succede in occasione dei match della serie A ma succede anche nel corso delle notti europee. A finire sotto osservazione ormai non sono solo le prestazioni di squadre e giocatori ma anche quelle di chi commenta i match. Roma-Bologna è una girandola di emozioni, i giallorossi di Gasperini riescono a rimontare dal 3-1 con un match che sembrava già chiuso. Poi nei supplementari arriva la rete di Cambiaghi che zittisce l’Olimpico e fa impazzire i tifosi del Bologna. E proprio in questi momenti l’attenzione si sposta anche sul racconto di Fabio Caressa, telecronista Sky per l’occasione, in compagnia dell’immancabile Beppe Bergomi e non a tutti è piaciuto il racconto di quei momenti.

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I social contro Caressa

Non è la prima volta che succede e molto probabilmente non sarà neanche l’ultima. Fabio Caressa finisce ancora una volta nel mirino dei social per la sua telecronaca. I tifosi del Bologna (ma non solo) passano ai raggi X le reazioni del giornalista evidenziando quello che ritengono una mancanza di entusiasmo in occasione dei gol della squadra di Vincenzo Italiano: “Ha strillato più al gol di Ndicka a inizio partita che al 4-3 decisivo al supplementare di una partita storica. Che roba”. Mentre Vincenzo emette la sua sentenza: “Caressa è tifoso della Roma, quindi fa la telecronaca del tifoso”. Simone invece scrive: “Da una parte strilla, dall’altra silenzio. Deve intervenire Bergomi per non fare un minuto di “buio” dal punto di vista sonoro. Il brutto è che Caressa non ha neanche il coraggio di ammetterlo e si rifugia nel suo “tifo” per l’Alessandria tramite moglie”. E ancora: “Praticamente è funerale Caressa ogni volta che segna il Bologna”.

Roma-Bologna: le pagelle

La scelta di Sky per il match in chiaro

La telecronaca di Fabio Caressa non è l’unica cosa che finisce sotto accusa dopo la serata di Europa League. Ogni settimana Sky sceglie uno dei match da mandare in chiaro e per la giornata di ieri, la scelta è ricaduta sul match tra Aston Villa e Lille, con la formazione inglese che ha eliminato nel doppio confronto quella francese. La decisione dell’emittente satellitare è stata dunque quella di lasciare solo agli abbonati la sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna, una decisione che però sa di occasione mancata visto che come ha sottolineato lo stesso Caressa nel corso della telecronaca, il derby è stato uno spot per il calcio italiano e forse una delle partite più belle della stagione.