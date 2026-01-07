Roma, bordata a Gasperini: "Il peggior allenatore per chiunque". Il retroscena su Ranieri

Ore caldissime in capitale, il tecnico si lamenta del mercato e non ha un bel rapporto con Massara, oggi il vertice con i Friedkin, la piazza ribolle

Mai vittoria fu accompagnata da tante polemiche. La Roma riassapora i tre punti col successo di Lecce, ritrova i gol dei bomber Dovbyk e Ferguson ma a far rumore è il silenzio di Gasperini. Il tecnico non si è presentato alle tv e in sala stampa: alla base della decisione un mal di pancia piuttosto evidente legato al mercato. Gasp si aspettava rinforzi per l’inizio di gennaio ma è tutto ancora in alto mare. Così come già accaduto in estate non sono mancati i momenti di tensione col ds Ricky Massara.

Il ruolo di Ranieri

Che fa Ranieri in tutto questo? L’ex tecnico è intervenuto più volte per mediare tra Gasperini e Massara. Anche la scorsa estate ci sono stati momenti molto delicati, dovuti alla distanza di vedute tra il tecnico e la dirigenza sul mercato. La linea dell’allenatore è chiara: prime scelte o niente. La posizione della Roma invece è diversa: si valutano anche altri nomi non necessariamente suggeriti dall’allenatore. L’agitazione di Gasperini non è una novità: era successo anche a Bergamo, dove per diversi mesi non ha parlato con Sartori.

La bordata di Ravezzani

Chi non digerisce l’atteggiamento di Gasperini è Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia spara su X/twitter: “Gasp è profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. Lo sapeva bene quando è arrivato. Ha avuto comunque un mercato di rafforzamento e ora, al solito, fa l’offeso. Questo genere di allenatori è il peggiore per qualsiasi club serio” .

Il retroscena di Radio Radio

Ad ipotizzare contrasti anche con Ranieri è Ilario Di GiovanBattista, direttore di Radio Radio, che rivela un retroscena: “Il Silenzio di Gasperini fa rumore. Vuole Raspadori (soprattutto) e Zirkzee, è nervoso e non si presenta a fine partita. Massara ha l’accordo con lo United e anche con l’ex Bologna. Ma nel frattempo gli inglesi licenziano Amorim e in attesa del nuovo allenatore bloccano l’affare. Diverso il discorso per Raspadori, li spunta una super commissione dell’ultima ora da pagare ma anche i dubbi del Calciatore. Alcuni dicono sia tornato in auge il Napoli. Ha dato il suo ok alla Roma senza il quale ovviamente Massara non avrebbe aperto la trattativa con l’Atletico, ora chiede 5mln netti. In tutto questo Gasp fa esplodere la sua avversione verso il Ds. Ma andare contro Massara significa andare contro Ranieri e la proprietà. Mi risulta la scorsa settimana un duro faccia a faccia col suo predecessore. Oggi faccia a faccia davanti al Presidente, Gasp non deve giocare allo sfascio, perderebbe lui. Mourinho e De Rossi Docet.”.

I tifosi giallorossi si spaccano sul web

Fioccano le reazioni su un personaggio come Gasp da sempre divisivo: “Se non gli sta bene può pure dimettersi sto mitomane” e poi: “Sta andando bene che in Campionato sta facendo grandi cose e che quindi la tifoseria è ancora serena, perché se no a Roma l’avrei vista dura” e ancora: “Gasperini potrebbe fare la cosa più antiromanista della storia. Ma sono certo che non la farà, anche perché ne varrebbe della sua immagine. Rimane il fatto che i Friedkin sono ridicoli, che Massara è ridicolo….e che Ranieri è un grosso mah al momento”

C’è chi osserva: “Chiedere acquisti in attacco e vedere acquistati Ferguson (rendimento appena sufficiente) e Bailey (totalmente insufficiente per rendimento e integrità fisica) la ritiene una campagna di rafforzamento?” e poi: “Gasperini sta tenendo al quarto posto una rosa non da quarto posto. Direi che la Roma è più che soddisfatta del suo lavoro nonostante un mercato più che discutibile” e anche: “Meno male non è venuto alla Juve” e ancora: “Fa bene! Ne avrà parlato con la società del ridicolo lavoro di Massara, non c’é bisogno di fare come faceva a Bergamo. Si sta comportando bene da inizio anno e gli va dato merito di questo”