Roma, bufera su Florenzi. Tifosi furiosi

Si complica la trattativa per il rinnovo di contratto di Alessandro Florenzi, e l'atmosfera intorno al terzino giallorosso si fa improvvisamente tesa. L'esterno della Roma chiede un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio fino a 4 milioni di euro, alla pari dei top player della squadra, mentre il direttore sportivo Monchi non intende alzare la propria offerta iniziale di 2,7 milioni di bonus.

Accostato nelle ultime settimane ad Inter e Chelsea, Florenzi si trova così a un vero e proprio muro contro muro con la società che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. I capitolini hanno fissato intorno al 20 luglio, poco prima dell'inizio della tournée americana della squadra di Di Francesco, la deadline per un accordo: si alzano le probabilità che il giocatore lasci la squadra nelle prossime settimane.

L'atteggiamento del giocatore non piace a parte dei tifosi giallorossi, che già in passato avevano avuto alcuni confronti molto tesi con il terzino. "Firma 'sto contratto senza pretendere", "Florenzi trenta denari", "Non vali 4 milioni porta rispetto", "Se sei un romano firma", sono alcuni messaggi non certo concilianti del popolo giallorosso.

E' la fine della storia d'amore? Monchi in conferenza stampa ha preso tempo: "Il rinnovo di Florenzi? Non siamo andati avanti molto rispetto a qualche giorno fa. E' una situazione difficile perché Florenzi è un grande giocatore, penso che la Roma abbia fatto un'offerta molto molto interessante, una grande offerta, ma capisco che lui abbia la sua richiesta. Stiamo lavorando e sono fiducioso, ma è vero che non è cambiato tanto ultimamente".

"Abbiamo fatto una buona offerta, giusta, importante, ma la sua richiesta è superiore. Un ultimatum? Con Alessandro mai, è un figlio cresciuto qui alla Roma, qualunque cosa succeda andrà via per la porta più grande che abbiamo. Sto lottando ogni giorno per il rinnovo e sono fiducioso, ma manca ancora un po'". In settimana in programma un incontro tra l'agente Lucci e Monchi, che si spera sia risolutivo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2018 13:45