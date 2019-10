Roma-Cagliari 2019-2020, le probabili formazioni

La Roma ospita il Cagliari domenica a ore 15 in una partita valita per la settima giornata di campionato. Fonseca, pronto a puntare su Smalling e Mancini in difesa, a centrocampo deve fare i conti con le assenze di Pellegrini e Mkhitaryan: nel tridente dei trequartisti è possibile che vengano schirati Pastore, Zaniolo e Kluivert. Sulla fascia Florenzi ha la febbre e potrebbe non farcela, al sui posto Santon o Spinazzola.

Ballottaggio Nainggolan-Castro per la trequarti, in avanti Joao Pedro e Simeone. Grande affollamento a centrocampo: Nandez, Cigarini e Rog dovrebbero essere in vantaggio su Ionita e Oliva.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPORTAL.IT | 04-10-2019 19:19