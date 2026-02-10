Roma-Cagliari, moviola: i giallorossi protestano per un rosso e un rigore ma il Var fa felice Gasperini

La prova dell’arbitro genovese Matteo Marcenaro nel posticipo di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, sei gli ammoniti

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Roma-Cagliari, è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Inter-Pisa, ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Marcenaro con Roma e Cagliari

Erano cinque gli incroci tra Marcenaro e il Cagliari tutti in Serie A, con il bilancio di 2 pareggi e 3 sconfitte sempre nella stagione 2023/2024, tutte in trasferta. E’ stato quindi il secondo Roma-Cagliari arbitrato da Marcenaro dopo il 4-0 per la squadra allenata allora da Ranieri il 5 febbraio 2024. Cinque anche i precedenti del fischietto genovese con la Roma con uno score di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Trinchieri con Feliciani IV uomo, Paterna al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Dossena, Soulè, Mancini, Dossena, Zaragoza, Idris.

Roma-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 5′, è per Dossena che stende Malen lanciato verso la porta. Non è rosso perchè correva verso l’esterno: mancano due dei 4 elementi del codificato dogso: possesso della palla e direzione. Al 37′ la Roma chiede un rigore per un intervento di Rodriguez che salta per prendere di testa e frana su Pisilli. Per l’arbitro è tutto regolare, il Var non interviene e la sensazione è che la decisione sia corretta. Al 40′ ammonito Palestra per un intervento duro su Soulè.

Al 58′ ingenuo Mancini nell’intervenire su Mazzitelli quando l’arbitro aveva già fischiato fallo per la Roma: giallo per l’italo-brasiliano. Al 60′ ammonito Gaetano per fallo da dietro su Malen. All’82’ ammonito Zaragoza per fallo su Palestra e all’89’ giallo a Idris per una trattenuta su Zaragoza. Dopo il recupero Roma-Cagliari finisce 2-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che si sofferma sul mancato rosso in avvio per Dossena e spiega: “Il fallo di Dossena c’è, è una negligenza che si trasforma in giallo per spa. Non può essere un rosso perché non può essere un dogso perché mancano due elementi: la direzione dell’azione che è verso la parte laterale del campo e il possesso del pallone da parte del giocatore anche se poteva facilmente entrarne in possesso. Corretto il cartellino giallo per aver interrotto un’azone potenzialmente pericolosa”