Roma-Cagliari 2-0, pagelle: Malen incontenibile, Mancini e Celik ispiratori, Gasperini aggancia la Juventus

I giallorossi si sbarazzano dei sardi: doppietta del centravanti olandese, nessun rischio per Svilar: i giallorossi salgono a quota 46 e si collocano a pari punti con i bianconeri

Vince la Roma, nel segno di Donyell Malen, che ha risolto parecchi problemi a Gasperini. Doppietta dell’attaccante olandese, Cagliari battuto in scioltezza e Juventus agganciata a quota 46 punti. Prova convincente dei giallorossi, che sfruttano il “favore” dei cugini laziali a Torino per rosicchiare due punti alla squadra di Spalletti.

Roma nel segno di Malen

Avvio di gran carriera della Roma, che si appoggia ad un Malen molto intraprendente nei primi minuti. La prima conclusione interessante è di Pisilli al 22′, dopo tre minuti Mancini serve Malen in profondità, tocco sotto e Roma in vantaggio. Il Cagliari non riesce a reagire, il pressing giallorosso è asfissiante e Malen è incontenibile.

Malen stende il Cagliari

Ritmi decisamente meno forsennati nella ripresa, il Cagliari cerca qualche linea di passaggio e prova ad alzare il baricentro. Ma al 65′ è nuovamente Malen a punire i sardi: Celik va via a destra e la mette in mezzo, l’olandese anticipa tutti e sigla il raddoppio. Nel finale il Cagliari prova a rendersi pericoloso, ma non crea veri problemi a Svilar. Finisce in gloria, il popolo giallorosso canta e si prepara alla prossima sfida contro il Napoli.

Le pagelle della Roma

Svilar 6 – Primo intervento al 74′ quando intercetta un cross di Palestra. Per il resto, serata di ordinaria amministrazione

– Primo intervento al 74′ quando intercetta un cross di Palestra. Per il resto, serata di ordinaria amministrazione Mancini 6,5 – L’assist per Malen è qualcosa che non si sospettava appartenesse al suo repertorio. Da buon braccetto gasperiniano, accorcia e partecipa alla manovra offensiva

– L’assist per Malen è qualcosa che non si sospettava appartenesse al suo repertorio. Da buon braccetto gasperiniano, accorcia e partecipa alla manovra offensiva Ndicka 6,5 – Mette il fisico contro Kilicsoy, non gli concede niente

– Mette il fisico contro Kilicsoy, non gli concede niente Ghilardi 6 – Tiene la posizione in maniera diligente

– Tiene la posizione in maniera diligente Celik 7 – Praticamente attaccante aggiunto, bellissima l’azione e l’assist per il raddoppio

– Praticamente attaccante aggiunto, bellissima l’azione e l’assist per il raddoppio Cristante 6 – Controlla il traffico nel mezzo (84′ Venturino sv )

– Controlla il traffico nel mezzo (84′ ) Pisilli 7 – I suoi inserimenti sono sempre interessanti, non lascia spazio a Gaetano e comanda le operazioni nel mezzo

– I suoi inserimenti sono sempre interessanti, non lascia spazio a Gaetano e comanda le operazioni nel mezzo Wesley 6 – Palestra è un cliente difficile, limita le proiezioni offensive ma lo controlla bene

– Palestra è un cliente difficile, limita le proiezioni offensive ma lo controlla bene Soulè 5,5 – Attivo ma impreciso, la pubalgia si fa sentire (84′ El Ayaouni sv )

– Attivo ma impreciso, la pubalgia si fa sentire (84′ ) Pellegrini 6 – E’ il meno presente nella manovra offensiva giallorossa (57′ Zaragoza 6 – Debutto in giallorosso, regala sprazzi di tecnica e qualche ingenuità)

– E’ il meno presente nella manovra offensiva giallorossa (57′ 6 – Debutto in giallorosso, regala sprazzi di tecnica e qualche ingenuità) Malen 7,5 – Fa venire il mal di testa a Dossena, gran gol che sblocca la partita, praticamente incontenibile. Il raddoppio è un capolavoro di furbizia dal manuale del bravo attaccante (84′ Arena sv – Debutta in Serie A, 17 anni: in bocca al lupo)

Le pagelle del Cagliari

Caprile 6 – Fa correre un brivido sbagliando un controllo, para il parabile

– Fa correre un brivido sbagliando un controllo, para il parabile Pedro 5,5 – Non sempre preciso negli interventi, va detto che Pellegrini non gli crea troppi problemi (87′ Zappa sv )

– Non sempre preciso negli interventi, va detto che Pellegrini non gli crea troppi problemi (87′ ) Dossena 4,5 – Torna in campo dopo tanto tempo, e Malen lo mette subiti in crisi: due falli e giallo al 5′, poi gli va via per l’1-0 e lo uccella sul raddoppio.

– Torna in campo dopo tanto tempo, e Malen lo mette subiti in crisi: due falli e giallo al 5′, poi gli va via per l’1-0 e lo uccella sul raddoppio. Rodriguez 6 – Grande salvataggio su Malen nel primo tempo, è uno dei pochi a salvarsi

– Grande salvataggio su Malen nel primo tempo, è uno dei pochi a salvarsi Palestra 6 – Cerca qualche strappo, ma è troppo isolato. Si accende un po’ nella ripresa, ma non basta

– Cerca qualche strappo, ma è troppo isolato. Si accende un po’ nella ripresa, ma non basta Adopo 5 – Tanto movimento, ma anche tanta imprecisione

– Tanto movimento, ma anche tanta imprecisione Gaetano 5 – Non riesce a entrare in partita, Cristante e Pisilli lo sovrastano (87′ Trepy sv )

– Non riesce a entrare in partita, Cristante e Pisilli lo sovrastano (87′ ) Mazzitelli 5,5 – E’ quello che prova a rompere la linea e ad inserirsi, ma non trova spazi (59′ Soulemana 6 – Si prende il lusso di scheggiare la traversa)

– E’ quello che prova a rompere la linea e ad inserirsi, ma non trova spazi (59′ – Si prende il lusso di scheggiare la traversa) Obert 5 – Deve preoccuparsi di uno scatenato Celik, finisce risucchiato nel vortice giallorosso

– Deve preoccuparsi di uno scatenato Celik, finisce risucchiato nel vortice giallorosso Kilicsoy 5 – Cerca di impegnare praticamente da solo tutta ls difesa della Roma, ma può poco contro Ndicka che non lo fa mai girare (73′ Pavoletti 5 – Non la becca mai)

– Cerca di impegnare praticamente da solo tutta ls difesa della Roma, ma può poco contro Ndicka che non lo fa mai girare (73′ – Non la becca mai) Esposito 5 – Funge quasi da quinto a sinistra, e spesso incrocia i tacchetti con Celik. Impalpabile. (73′ Idrissi 5,5 – Almeno prova a farsi notare)

La pagella dell’arbitro

Marcenaro 6,5 – Partita di quelle tranquille da condurre, non ci sono episodi contestati. Lui non fa nulla per esacerbare gli animi, ed è un merito