Roma-Cagliari 2-0, pagelle: Malen incontenibile, Mancini e Celik ispiratori, Gasperini aggancia la Juventus

Vince la Roma, nel segno di Donyell Malen, che ha risolto parecchi problemi a Gasperini. Doppietta dell’attaccante olandese, Cagliari battuto in scioltezza e Juventus agganciata a quota 46 punti. Prova convincente dei giallorossi, che sfruttano il “favore” dei cugini laziali a Torino per rosicchiare due punti alla squadra di Spalletti.
Roma nel segno di Malen
Avvio di gran carriera della Roma, che si appoggia ad un Malen molto intraprendente nei primi minuti. La prima conclusione interessante è di Pisilli al 22′, dopo tre minuti Mancini serve Malen in profondità, tocco sotto e Roma in vantaggio. Il Cagliari non riesce a reagire, il pressing giallorosso è asfissiante e Malen è incontenibile.
Malen stende il Cagliari
Ritmi decisamente meno forsennati nella ripresa, il Cagliari cerca qualche linea di passaggio e prova ad alzare il baricentro. Ma al 65′ è nuovamente Malen a punire i sardi: Celik va via a destra e la mette in mezzo, l’olandese anticipa tutti e sigla il raddoppio. Nel finale il Cagliari prova a rendersi pericoloso, ma non crea veri problemi a Svilar. Finisce in gloria, il popolo giallorosso canta e si prepara alla prossima sfida contro il Napoli.
Le pagelle della Roma
- Svilar 6 – Primo intervento al 74′ quando intercetta un cross di Palestra. Per il resto, serata di ordinaria amministrazione
- Mancini 6,5 – L’assist per Malen è qualcosa che non si sospettava appartenesse al suo repertorio. Da buon braccetto gasperiniano, accorcia e partecipa alla manovra offensiva
- Ndicka 6,5 – Mette il fisico contro Kilicsoy, non gli concede niente
- Ghilardi 6 – Tiene la posizione in maniera diligente
- Celik 7 – Praticamente attaccante aggiunto, bellissima l’azione e l’assist per il raddoppio
- Cristante 6 – Controlla il traffico nel mezzo (84′ Venturino sv)
- Pisilli 7 – I suoi inserimenti sono sempre interessanti, non lascia spazio a Gaetano e comanda le operazioni nel mezzo
- Wesley 6 – Palestra è un cliente difficile, limita le proiezioni offensive ma lo controlla bene
- Soulè 5,5 – Attivo ma impreciso, la pubalgia si fa sentire (84′ El Ayaouni sv)
- Pellegrini 6 – E’ il meno presente nella manovra offensiva giallorossa (57′ Zaragoza 6 – Debutto in giallorosso, regala sprazzi di tecnica e qualche ingenuità)
- Malen 7,5 – Fa venire il mal di testa a Dossena, gran gol che sblocca la partita, praticamente incontenibile. Il raddoppio è un capolavoro di furbizia dal manuale del bravo attaccante (84′ Arena sv – Debutta in Serie A, 17 anni: in bocca al lupo)
Le pagelle del Cagliari
- Caprile 6 – Fa correre un brivido sbagliando un controllo, para il parabile
- Pedro 5,5 – Non sempre preciso negli interventi, va detto che Pellegrini non gli crea troppi problemi (87′ Zappa sv)
- Dossena 4,5 – Torna in campo dopo tanto tempo, e Malen lo mette subiti in crisi: due falli e giallo al 5′, poi gli va via per l’1-0 e lo uccella sul raddoppio.
- Rodriguez 6 – Grande salvataggio su Malen nel primo tempo, è uno dei pochi a salvarsi
- Palestra 6 – Cerca qualche strappo, ma è troppo isolato. Si accende un po’ nella ripresa, ma non basta
- Adopo 5 – Tanto movimento, ma anche tanta imprecisione
- Gaetano 5 – Non riesce a entrare in partita, Cristante e Pisilli lo sovrastano (87′ Trepy sv)
- Mazzitelli 5,5 – E’ quello che prova a rompere la linea e ad inserirsi, ma non trova spazi (59′ Soulemana 6 – Si prende il lusso di scheggiare la traversa)
- Obert 5 – Deve preoccuparsi di uno scatenato Celik, finisce risucchiato nel vortice giallorosso
- Kilicsoy 5 – Cerca di impegnare praticamente da solo tutta ls difesa della Roma, ma può poco contro Ndicka che non lo fa mai girare (73′ Pavoletti 5 – Non la becca mai)
- Esposito 5 – Funge quasi da quinto a sinistra, e spesso incrocia i tacchetti con Celik. Impalpabile. (73′ Idrissi 5,5 – Almeno prova a farsi notare)
La pagella dell’arbitro
Marcenaro 6,5 – Partita di quelle tranquille da condurre, non ci sono episodi contestati. Lui non fa nulla per esacerbare gli animi, ed è un merito