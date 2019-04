Roma-Cagliari, probabili formazioni

Roma-Cagliari, secondo anticipo della 34esima giornata di serie A, è in programma sabato pomeriggio alle 18. I giallorossi, sesti in classifica con 55 punti, devono vincere per continuare la loro corsa al quarto posto, ora distante appena un punto: la squadra di Ranieri chiederà strada a un Cagliari a quota 40 punti e ormai salvo.

Ranieri deve fare a meno di Cristante, Zaniolo (squalificato) e De Rossi, infortunato. In mediana giocheranno Nzonzi e Pellegrini, mentre in attacco Dzeko sarà la punta unica. Sulla trequarti in lizza per due maglie Kluivert, Schick, Perotti e Under, sicuro invece il posto di El Shaarawy. In difesa ancora Fazio-Juan Jesus, ma occhio a Manolas che ha recuperato.

Maran ritrova tre giocatori importanti come Pellegrini, Pisacane e Barella, squalificati nel turno precedente. A centrocampo mancherà Faragò, espulso contro il Frosinone: al suo posto Padoin. In attacco Joao Pedro e Pavoletti, Cerri potrebbe non essere convocato a causa di un'influenza.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Kluivert, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 12:16