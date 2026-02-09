Roma-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
Roma e Cagliari si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma lunedì 9 febbraio 2026 alle 20.45 per la 24a giornata di Serie A. Incrocio tra ambizioni europee e continuità: i giallorossi sono 5° con 43 punti (14 vittorie, 1 pareggio, 8 sconfitte; 27 gol segnati, 14 subiti), i rossoblù 12° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol fatti, 31 incassati). Una gara che profuma di equilibrio: la Roma vuole consolidare l’Europa, il Cagliari cerca uno strappo verso la tranquillità.


Probabili formazioni

La Roma dovrebbe confermare il 3-4-1-2: dietro la coppia SouléMalen agirà Cristante, soluzione che potrebbe dare equilibrio ma togliere fantasia in assenza di Dybala. Sugli esterni si va verso Rensch e Wesley, mentre in mezzo Pellegrini e El Aynaoui restano le opzioni più probabili. Dietro, terzetto con Ghilardi, Mancini e Çelik a protezione di Svilar. La Cagliari potrebbe specchiare col 3-4-2-1: rifinitura affidata a Gaetano e Esposito alle spalle di Kılıçsoy; corsie per Zappa e Palestra, in mezzo dovrebbe toccare a Adopo accanto a Mazzitelli. Dietro, blocco a tre con Zé Pedro, Rodríguez e Obert davanti a Caprile. Possibili sorprese last minute dalla panchina.

  • Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi Mancini Çelik; Rensch Pellegrini El Aynaoui Wesley; Cristante; Soulé Malen
    V:Sport
  • Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro Rodríguez Obert; Zappa Adopo Mazzitelli Palestra; Gaetano Esposito; Kılıçsoy
    V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Roma perde peso tra le linee con Dybala e El Shaarawy che difficilmente rientreranno, mentre Hermoso resta da valutare; al momento non risultano squalifiche certe, ma eventuali decisioni del Giudice Sportivo potrebbero incidere. La Cagliari paga pedaggi pesanti: lunghi stop per Belotti e Felici, out anche Folorunsho, mentre le condizioni di Mina e Borrelli andranno monitorate fino alla rifinitura.

  • Roma: El Shaarawy (stiramento al tendine d’Achille); Dybala (problema al ginocchio); Hermoso (problema al piede)
  • Cagliari: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio); Mina (problema al ginocchio); Folorunsho (lesione al legamento collaterale mediale – ginocchio); Felici (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio); Borrelli (infortunio alla coscia)

Le ultime partite giocate

La Roma arriva da tre successi nelle ultime cinque, seguiti da un pari e una sconfitta; il Cagliari è in gran forma con tre vittorie nelle ultime quattro e un pari recente. Due percorsi in salute: solidità giallorossa e brillantezza rossoblù in transizione.

Roma ok ok ok x ko
Cagliari x ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha fatto 10 punti; il Cagliari ha raccolto 10 punti. Questo il dettaglio:

  • Roma

Lecce-Roma 0-2; Roma-Sassuolo 2-0; Torino-Roma 0-2; Roma-Milan 1-1; Udinese-Roma 1-0.

  • Cagliari

Cremonese-Cagliari 2-2; Genoa-Cagliari 3-0; Cagliari-Juventus 1-0; Fiorentina-Cagliari 1-2; Cagliari-Verona 4-0.

L’arbitro di Roma-Cagliari

Arbitra Marcenaro; assistenti PasseriTrinchieri; IV Feliciani; VAR Paterna; AVAR Di Paolo. In questa stagione di Serie A ha diretto 8 gare: 1 rigore assegnato, 35 ammonizioni e 1 espulsione (media 4,5 cartellini a partita), 208 falli fischiati e 20 fuorigioco. Direzione tendenzialmente severa, ma coerente nella gestione dei contatti.

Informazioni interessanti

Si affrontano una Roma che in casa ha costruito certezze e un Cagliari in striscia positiva. I precedenti all’Olimpico sorridono ai giallorossi, spesso solidi dietro contro i rossoblù. Occhio però al momento della squadra sarda: tre vittorie nelle ultime quattro e un’andata vinta che alimenta fiducia. Statistiche di pressing e recupero palla raccontano di una Roma aggressiva nel terzo centrale, mentre il Cagliari colpisce meglio in campo aperto. Focus sui duelli: Malen è entrato forte nel contesto offensivo romanista, Palestra sta dribblando come pochi esterni in Europa. Dettagli che possono spostare l’inerzia di un match destinato a giocarsi su intensità, seconde palle e precisione sulle corsie.

  • La Roma non ha vinto né segnato in due delle ultime tre contro il Cagliari (1N, 1P), dopo quattro successi di fila con media-gol molto alta.
  • All’andata il Cagliari si è imposto 1-0: caccia al bis stagionale contro i giallorossi, traguardo riuscito ai sardi solo nel 2011/12.
  • All’Olimpico la Roma ha vinto le ultime quattro sfide col Cagliari, con tre clean sheet consecutivi e gol realizzati in 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù.
  • Il Cagliari arriva da tre vittorie nelle ultime quattro: per eguagliare la serie di quattro successi di fila serve un exploit che manca da ottobre 2012.
  • Dopo tre vittorie consecutive, la Roma ha rallentato (1N, 1P): serve un colpo per rimettere il passo da vertice.
  • Punti e pressing: la Roma guida per recuperi palla (1141) e possessi riconquistati nel terzo centrale; il Cagliari è ultimo in quel dato, ma letale nelle ripartenze.
  • Malen è il giocatore con più tocchi in area e tiri tentati nelle ultime tre giornate: pericolosità crescente, anche se la mira può migliorare.
  • Palestra è il difensore con più dribbling riusciti nei top-5 campionati (35): spinta costante e coinvolgimento diretto in 5 reti stagionali.

Le statistiche stagionali di Roma e Cagliari

Numeri a confronto: la Roma domina il possesso (58%) e concede poco (14 gol subiti, 10 clean sheet), con PPDA 9,4. Il Cagliari sta meglio in produzione recente (28 gol totali) ma subisce di più (31), tenendo il 45,4% di possesso e PPDA 15,1. Precisione al tiro simile (Roma 49,3%; Cagliari 47,4), ma i giallorossi tirano di più nello specchio. Disciplina: più gialli per i rossoblù, mentre la Roma ha sin qui un solo rosso.

Giocatori: nella Roma il miglior marcatore è Soule (6), poi Pellegrini (3); top assist Soule (4). Più ammonizioni: Mancini (7); un rosso per Celik. Tra i rossoblù guida i gol Kilicsoy (4), poi Esposito e Borrelli (3); top assist Esposito (4). Ammonizioni: Obert (7). Clean sheet: Svilar 10, Caprile 5.

Roma Cagliari
Partite giocate 23 23
Vittorie 14 7
Pareggi 1 7
Sconfitte 8 9
Gol fatti 27 28
Gol subiti 14 31
Possesso palla (%) 58.0 45.4
Tiri nello specchio 112 83
Percentuale tiri in porta 49,34 47,43
Clean sheet 10 5
PPDA 9,4 15,1
Cartellini gialli 44 53

FAQ

Quando e a che ora si gioca Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari si gioca lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Roma-Cagliari?

La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Roma-Cagliari?

L’arbitro è Matteo Marcenaro, con assistenti Passeri e Trinchieri; IV uomo Feliciani; VAR Paterna; AVAR Di Paolo.

