Roma nel caos dopo l’Inter: Gasperini in bilico, il ruolo di Ranieri e Totti, chi parte

La manita di San Siro ha convinto i Friedkin: in estate sarà rivoluzione. Pellegrini e Dybala verso l'addio, un big sarà sacrificato: ecco chi ha più mercato

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La Roma di Gian Piero Gasperini è crollata a San Siro. Dopo la manita subita dell’Inter, la famiglia Friedkin pensa a una nuova rivoluzione che potrebbe riguardare anche il tecnico di Grugliasco. La classifica preoccupa: sesto posto a -4 dal Como quarto, con già 11 sconfitte in 31 partite. E non c’è più traccia neppure della solidità difensiva che aveva caratterizzato il percorso dei capitolini fino a poche settimane fa. Riflessioni in corso sul ruolo di Claudio Ranieri, mentre la posizione di Francesco Totti resta ancora tutta da definire. Sarà soprattutto la rosa a pagare le conseguenze del cambiamento: diversi giocatori hanno già la valigia pronta.

Roma, rivoluzione in vista: Gasperini in bilico

Dal sogno scudetto al crollo che rischia di rovinare la prima – e chissà forse ultima – stagione di Gasperini alla Roma. I giallorossi hanno ancora sette giornate di tempo per provare a conquistare il quarto posto che porta in Champions League, ma l’obiettivo è sempre più lontano anche a causa delle prestazioni deludenti della squadra.

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Secondo l’ex allenatore dell’Atalanta, non è necessario smantellare l’organico: il lavoro svolto quest’anno andrebbe solo puntellato con innesti di qualità. Tuttavia, i calciatori con la valigia – anche per ragioni legate al fair play finanziario – non mancano. Per il ds Frederic Massara, “Gasperini è una certezza e ripartiremo da lui”, ma le scintille sul mercato non si dimenticano. A fine stagione si tireranno le somme: una separazione resta un’ipotesi remota, ma non del tutto da escludere.

Il ruolo di Ranieri e quello di Totti

Sir Claudio Ranieri continuerà a far parte della Roma. Ma, come rivelato dal Messaggero, la proprietà americana avrebbe chiesto all’ex tecnico, che oggi svolge il ruolo di senior advisor, di avere un ruolo più decisionale all’interno della società.

Si attendono inoltre aggiornamenti sul ritorno di Totti, per cui i Friedkin hanno immaginato il compito di ambassador in occasione del centenario del club, che sarà celebrato nel 2027. Francesco potrebbe tornare, ma non in veste dirigenziale, almeno per il momento. Non proprio ciò che immaginava.

I calciatori destinati all’addio: la decisione su Dybala

Sono quattro i calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno. Celik ed El Shaarawy saluteranno, stessi segnali arrivano anche per Pellegrini e Dybala. L’attaccante argentino è un campione ma di cristallo e la Roma non può più mettersi uno stipendio da 6 milioni di euro bonus inclusi per un giocatore a mezzo servizio.

Anche Cristante, legato ai giallorossi da un contratto fino al 2027, potrebbe andar via al termine della stagione. Tra i prestiti, Tsimikas, Ferguson e Zaragoza faranno rientro alle rispettive squadre, mentre si cercherà di piazzare anche giocatori come Rensch, Hermoso, Angeliño e Dovbyk. Attenzione ai big, almeno uno sarà sacrificato almeno uno sarà sacrificato per rispettare i paletti del settlement agreement. I calciatori con più mercato sono Svilar, Koné, Pisilli, Ndicka e Wesley.