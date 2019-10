Roma, Capello torna a parlare di Zaniolo

Fabio Capello ai microfoni di Sky torna sul caso Zaniolo: "Non hanno capito quello che ho detto su Zaniolo. A Roma è facile che interpretino con tutte le radio e i giornali". L'ex allenatore giallorosso aveva invitato l'interista Esposito a non seguire la strada del gioiello dei capitolini: "Non era un giudizio, era un suggerimento a un giocatore di non sbagliare. Come successo a Zaniolo e Kean quando Di Biagio li mandò in tribuna con l'Under 21 per dargli un segnale perché avevano sbagliato. Il mio non era un giudizio di valore, ma un semplice suggerimento a un giocatore di non sbagliare anche lui".

"E' successo il finimondo perché tutti pensavano che gli volessi consigliare di non andare a Roma. Fra l'altro lo reputo il più grande talento che c'è in questo momento in Italia: qualità, forza, tecnica e visione di gioco. Ce l'hanno in pochissimi".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 12:10