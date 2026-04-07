La Roma capolista, ma Inter e Juventus Women non cedono. Risultati e classifica 18° giornata Serie A 2025/2026

I risultati e la classifica della 18a giornata di Serie A Women Athora compreso la vittoria dell'Inter e della Juventus Women, Roma capolista

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con una Roma simile, complicato strappare punti e guadagnarsi posizioni in classifica pur nutrendo comprensibili ambizioni. La 18ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26 si è chiusa con spettacolo, molti gol, tre vittorie casalinghe e un successo esterno e un indirizzo inequivocabile. Da festeggiare ha soprattutto l’Inter che rifila un eloquente 5-2 alla Lazio, incapace di avanzare recriminazioni davanti al risultato netto inflitto dalle nerazzurre. Reti firmate da Wullaert (su rigore), Magull, Detruyer, Tomaselli e Glionna, per un risultato che consente loro di rispondere alla Roma capolista e restare seconde con un -6 in classifica.

Exploit Napoli e Milan

Meglio è andata per il Napoli e il Milan, che reduci da ottimi risultati nell’ultima giornata avanzano penalizzando la Lazio, complice una classifica corta. Si riprende, e bene, la Juventus che si è imposta in trasferta sulla Fiorentina, come dicevamo.

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Vince anche il Parma che scavalca la Ternana Women. Dall’assetto attuale, il primato giallorosso non si discute, ma Di Thomas e Salvai i gol bianconeri, mentre alla Viola non basta il colpo di testa vincente firmato Omarsdottir. Tre punti davanti al pubblico amico li strappa infine pure il Parma, che si gode un importante colpo salvezza regolando 2-0 la Ternana Women e scavalcandola così al 9° posto. Decisiva la rete al 1’ di Rabot così come l’autogol di Vigliucci.

Inarrestabile Inter

Nel match alla vigilia di Pasqua, andato in scena all’Arena Civica sono sette i gol visti in campo in una partita stimolante, sintomatica della volontà interista di difendere e consolidare il secondo posto. Alle ragazze riesce anche di accorciare le distanze dalla vetta giallorossa.

Le padrone di casa sbloccano il risultato dopo appena due minuti. Nell’area biancoceleste Baltrip-Reyes devia col braccio un cross avversario e dal dischetto Wullaert fa 1-0, diventando la miglior marcatrice straniera nella storia del club milanese (con 27 gol). Il raddoppio lo firma invece Magull, perfetta con l’interno destro a giro, mentre il tris è merito di Detruyer, bravissima a suggellare una splendida azione corale. Al rientro, la Lazio prova la rimonta.

Le Bihan e Oliviero hanno realizzato due gol da cineteca, valgono il provvisorio 3-2 per le laziali ma con i cambi giusti la squadra di mister Piovani archivia la questione e mette a segno la vittoria. Prima, all’80′, con Tomaselli poi, in pieno recupero, grazie a Glionna, il cui cross viene deviato da un’avversaria e finisce per trasformarsi in un tiro palo-gol. Con quella odierna, l’Inter ha registrato più di 10 vittorie (11) in un singolo massimo campionato per la seconda volta nella sua storia, dopo gli 11 successi della stagione 2024/25.

I risultati aggiornati della 18° giornata

Vittoria in trasferta per la Juventus al Viola Park, a due mesi circa dall’ultima. Un risultato che la Juventus celebra anche perché siamo alla 200ª partita in Serie A (154 vittorie, 23 pari, 23 ko). Ok Inter, Roma, Milan e Napoli e svolta per il Parma. I risultati della giornata:

Roma-Como Women 4-3

(giocata venerdì)

(giocata venerdì) Sassuolo-Milan 0-3

(giocata venerdì)

(giocata venerdì) Fiorentina-Juventus 1-2

12’ Thomas (J), 39’ Omarsdottir (F), 58’ Salvai (J)

12’ Thomas (J), 39’ Omarsdottir (F), 58’ Salvai (J) Napoli Women-Genoa 4-1

5’ Kozak (N), 34’, 77’ e 83’ Fløe Nielsen (N), 90+2’ Söndergaard (G)

5’ Kozak (N), 34’, 77’ e 83’ Fløe Nielsen (N), 90+2’ Söndergaard (G) Inter-Lazio 5-2

3’ rig. Wullaert (I), 24’ Magull (I), 26’ Detruyer (I), 52’ Le Bihan (L), 57’ Oliviero (L), 80’ Tomaselli (I), 90+1’ Glionna (I)

3’ rig. Wullaert (I), 24’ Magull (I), 26’ Detruyer (I), 52’ Le Bihan (L), 57’ Oliviero (L), 80’ Tomaselli (I), 90+1’ Glionna (I) Parma-Ternana Women 2-0

1’ Rabot (P), 76’ aut. Vigliucci (P)

Programma della 19° giornata

Sabato 25 e domenica 26 aprile

Como Women-Parma (sabato 25 ore 12:30)

Lazio-Sassuolo (sabato 25 ore 12:30)

Milan-Napoli Women (sabato 25 ore 15:00)

Genoa-Inter (sabato 25 ore 18:00)

Juventus-Roma (domenica 26 ore 15:30)

Ternana Women-Fiorentina (domenica 26 ore 18:00)

La classifica aggiornata alla 18° giornata

Ancora avanti in classifica la Roma, che mantiene un numero di punti importante rispetto a Inter e Juventus. A seguire la classifica aggiornata e completa: