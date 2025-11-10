Roma capolista senza più attaccanti, mazzata su Dovbyk e Dybala è ancora ko come Bailey

Diagnosi spietata per la punta giallorossa che con l'Udinese ha riportato una lesione del retto femorale e non rientrerà prima dell'anno prossimo

Si può comandare il campionato senza attaccanti? Proprio nei giorni scorsi Allegri aveva assicurato che si può giocare anche senza un centravanti d’area, come confermano le ultime scelte con Nkunku e Leao assieme, ma anche Gasperini ora si ritrova nella stessa situazione. Battendo l’Udinese ieri sera la sua Roma si è issata in testa alla classifica ma deve fare i conti con il brutto infortunio rimediato da Dovbyk.

L’infortunio di Dovbyk

L’attaccante era uscito nella gara contro l’Udinese poco dopo la mezz’ora di gioco ed era apparso dolorante, oggi si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio e ne è emerso una lesione del tendine del retto femorale. Dovbyk dovrà restare fuori per circa due mesi e tornerà a disposizione solo per il prossimo anno, costretto a fermarsi in un’infermeria, già abbastanza piena di giocatori del reparto avanzato, su tutti Dybala e Bailey, anche loro fermi ai box mentre Ferguson è quasi recuperato.

L’assenza di Dybala

Sulla Roma pesava già l’assenza di Dybala, infortunatosi dopo dopo aver fallito il rigore contro il Milan due domeniche fa a San Siro. Gli esami a cui si era sottoposto stamattina l’argentino avevano evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia e punta a rientrare tra tre settimane. L’obiettivo di Gasperini è averlo a disposizione il 30 novembre contro il Napoli, ma probabilmente ci vorrà una settimana in più per rivederlo in campo. Quasi sicuramente il 7 dicembre a Cagliari. Per la Joya è stato il 20° infortunio da quando è nella capitale, l’argentino fin qui ha saltato il 50% delle partite della Roma nell’ultimo triennio.

Le soluzioni di Gasperini

Dopo la sosta la Roma è attesa da un trittico di gare ravvicinate: a Cremona, poi in Europa League col Midtjylland e infine all’Olimpico contro il Napoli. Gasperini dovrà inventarsi altre soluzioni: con Ferguson potrebbero giocare Souilè e Baldanzi ma non sono escluse altre ipotesi. Fermo restando che al mercato sarà necessario intervenire a gennaio.