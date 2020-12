Roma, Carles Perez delude: un ritorno per sostituirlo

Un centinaio di minuti disputato in campionato senza mai incidere, così come accaduto nelle cinque partite disputate nel girone di Europa League.

Dopo aver deluso nella seconda parte dello scorso campionato, con l’attenuante di essere arrivato a gennaio poco prima dell’interruzione del campionato, Carles Perez non è riuscito a conquistare la Roma neppure nell’avvio della nuova stagione.

L’attaccante spagnolo, arrivato dal Barcellona in prestito e poi riscattato in estate, rischia allora di partire già nella prossima finestra di mercato.

Del resto la squadra di Fonseca vola in Europa e in campionato e c’è bisogno di alternative all’altezza per centrare l’obiettivo minimo della stagione, ovvero il ritorno in Champions League. La sua cessione potrebbe aprire al ritorno di Stephan El Shaarawy, deciso a lasciare la Cina e già trattato a settembre.

OMNISPORT | 19-12-2020 08:54