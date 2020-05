La Roma non ha nessuna intenzione di perdere Mkhitaryan. L'armeno è di proprietà dell'Arsenal che vorrebbe, per il riscatto a fine stagione, ben 20 milioni di euro. Una cifra impossibile per le casse giallorosse.

L'idea del club capitolino sarebbe quella di provare a convincere i Gunners a rinnovare il prestito di Mkhitaryan (il giocatore è in scadenza di contratto a giugno del 2021). La volontà dell'armeno sarebbe quella di restare giallorosso.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 08:03