Roma, c'è la mega offerta per Alisson

Il Liverpool irrompe nella corsa per Alisson. I Reds, approfittando degli indugi di Real Madrid e Chelsea, sono pronti a passare in pole position con una offerta da 60 milioni di euro più 5 di bonus: una somma vicina a quella richiesta dalla Roma (70 milioni).

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'offerta sarà formalizzata nelle prossime ore. Alisson ha trovato da tempo un accordo con il Real Madrid, che però non è ancora riuscito ad arrivare a un'intesa con la Roma. Alisson in Premier guadagnerebbe 6 milioni di euro l'anno per 5 stagioni.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 12-07-2018 08:35