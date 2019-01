Roma, c'è l'accordo per Vida

La Roma ha trovato l'accordo il difensore del Besiktas Domagoj Vida, individuato per rinforzare il pacchetto arretrato dei giallorossi. Monchi a 48 ore dalla fine del mercato deve però trovare ora l'accordo con il club turco, che accetterebbe il prestito oneroso ma vuole l'obbligo di riscatto.

Vida, 29 anni, sarebbe sostituito in Turchia dal giocatore del Sassuolo Lemos. L'alternativa per la Roma è l'interista Miranda, che però dovrebbe restare in nerazzurro fino a giugno.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 11:10