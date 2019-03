Roma, c'è un nuovo candidato per la panchina

Via Eusebio Di Francesco e il direttore sportivo Monchi, sulla panchina della Roma si è seduto Claudio Ranieri, che in due partite ha portato a casa una vittoria, molto sofferta, contro l’Empoli e una sconfitta con la Spal.

Il quarto posto, occupato dal Milan, è lontano 4 punti e la Lazio, se vincesse il recupero contro l’Udinese, scavalcherebbe i giallorossi al quinto posto in classifica. Se i punti di distacco non sono molti con 10 giornate da giocare, quello che preoccupa è l’andamento altalenante della squadra con la prossima sfida che sarà contro il Napoli.

Senza Champions League, come confermato dallo stesso Ranieri, in molti lasceranno Trigoria, in primis il tecnico vincitore della Premier League con il Leicester. I maggior indiziati sembrano essere Dzeko, Manolas e uno fra Pellegrini e Zaniolo, se non tutti e due visto che entrambi sono seguiti dai top club europei.

Si aprirebbe un nuovo corso fatto di giovani e a guidarlo potrebbe essere l’attuale commissario tecnico dell’Under 21, Gigi Di Biagio, che ha dichiarato: “Non so niente, non so da dove siano uscite queste voci ma l'essere accostato alla squadra della mia città è una cosa stupenda”.

Apprezzamento non nascosto per questa soluzione da parte dell’ex centrocampista, ma per i bookies, però, sarà uno tra Maurizio Sarri, Christian Panucci e Vincenzo Montella a sedersi sulla panchina della Roma.

Gli analisti di una nota casa di betting, considerando gli ultimi sviluppi da oltremanica, piazzano l’attuale tecnico del Chelsea in cima alla lista.

Il ko contro l’Everton potrebbe costargli il posto e dunque il suo arrivo nella capitale, quando Ranieri saluterà a fine stagione, è dato a 4 volte la scommessa.

Restano però calde le ipotesi che portano a volti più che noti nell’ambiente romano. Christian Panucci, ex difensore giallorosso attualmente ct dell’Albania, riporta Agipronews, vale 4,50, il ritorno di Vincenzo Montella invece viene valutato 5,00.

Più lontane, al momento, le piste Conte e Donadoni, entrambi a 7,50, Laurent Blanc viaggia a 12,00.

Suggestiva, ma estremamente difficile, la possibilità che Daniele De Rossi, in scadenza, da capitano possa diventare direttamente allenatore: un’idea da 100 volte la scommessa

SPORTAL.IT | 18-03-2019 18:30