Roma, c'è un nuovo colpo di scena per la panchina

Mentre presso la tifoseria è ancora forte l’emozione per l’ultima partita giocata da Daniele De Rossi con la maglia della Roma e mentre non si è ancora sopita la rabbia nei confronti della società per il mancato rinnovo dell’ormai ex capitano, è tempo di guardare al futuro e alla programmazione della prossima stagione, che sarà inevitabilmente condizionata dalla mancata qualificazione alla Champions League e il mancato incasso dei relativi, ricchi introiti.

L’avvicendamento in panchina tra Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri non è bastato per raggiungere quello che, a inizio stagione, era solo l’obiettivo minimo. Sul mercato sembrano inevitabili alcune cessioni illustri, ma il primo nodo da sciogliere è quello legato al nome del prossimo allenatore.

Ranieri si è tirato fuori fin da subito, limitando il proprio compito a quello del traghettatore, ma sembra essersi complicata anche la strada che portava alla prima scelta della società, Gian Piero Gasperini.

Al termine del previsto incontro con il presidente Antonio Percassi, infatti, il tecnico torinese sembra più vicino alla permanenza all’Atalanta.

“Io sono ottimista, domani ci rivedremo per un caffè e saprete…” ha detto Percassi. Sarà quindi un mercoledì decisivo per le panchine di Roma e Atalanta. Gasperini, che la sera stessa della conquista della qualificazione in Champions non aveva sciolto i dubbi sulla propria permanenza, sarebbe stato convinto dal piano di rafforzamento della squadra promesso dalla società: sul tavolo anche il possibile prolungamento fino al 2022 con aumento d’ingaggio fino a 2 milioni netti, 500.000 euro in più rispetto all’attuale stipendio.

Se davvero così sarà, Pallotta sarà costretto a guardare altrove. Le alternative rispondono ai nomi di Maurizio Sarri, in bilico al Chelsea, ma nel mirino anche della Juventus, e di Marco Giampaolo, le cui quotazioni sembrano in ascesa: il tecnico della Sampdoria ha dieci giorni di tempo per rispondere alla proposta del presidente Ferrero dopo l’incontro avvenuto il giorno successivo alla fine del campionato.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 22:43