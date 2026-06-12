Roma, Gasperini sacrifica Soulé e complica i piani di mercato dell'Inter: Koné resta un miraggio

Il fantasista argentino sarebbe pronto a salutare la Capitale: i motivi di un addio che potrebbe fare comodo a tutti, ma non all'Inter, costretta a stravolgere i propri piani di mercato

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Sarà con ogni probabilità Matias Soulé il pezzo pregiato che la Roma sarà costretta a sacrificare sull’altare dei paletti finanziari previsti dal settlement agreement con la UEFA. L’ok per il via libera alla cessione dell’argentino sarebbe arrivato anche da Gian Piero Gasperini e dallo stesso fantasista, deluso dalla mancata convocazione per il Mondiale 2026 e intenzionato a rilanciare le proprie ambizioni lontano dalla Capitale. La cosa certa è che la separazione tra l’ex Juve e Frosinone e i giallorossi spiazza l’Inter e complica i piani di Ausilio e Marotta per arrivare a Manu Koné.

Soulé verso l’addio alla Roma

Iniziata con la delusione per la mancata convocazione al Mondiale americano, l’estate di Matias Soulé si prospetta tutto fuorché ordinaria. Dopo appena due stagioni con molti down e pochi up nella Capitale, il fantasista argentino potrebbe, infatti, già cambiare aria. Le motivazioni dietro l’addio sono molteplici, ma alla base di tutto c’è la necessità dei Friedkin di rispettare entro il prossimo 30 giugno gli accordi presi con l’UEFA sul settlement agreement.

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Sacrificio necessario

In uscita da Trigoria, per ora, ci sono i vari Baldanzi, Saud, Sangaré e Ziolkowski, a cui si aggiungeranno diversi giovani, come Romano, Della Rocca e Cherubini. Movimenti che, però, non permettono di arrivare agli 80 milioni di euro necessari per archiviare le questioni con l’UEFA e che, dunque, impongono necessariamente un sacrificio importante.

In tal senso, l’addio di Soulé permetterebbe di far segnare un importante segno più a bilancio, vista la valutazione vicina ai 35-40 milioni di euro a fronte di un investimento di circa 25 milioni appena due estati fa. Una plusvalenza non di poco conto e che potrebbe avvicinare l’approdo in giallorosso di Mason Greenwood, obiettivo numero uno di Gasperini per cui l’OM chiede 50 milioni.

Mati deluso e pronto a cambiare aria

E, poi, ci sono il Mondiale e il mercato in entrata della Roma ad addensare i pensieri di Soulé. La delusione per la mancata convocazione da parte di Scaloni è grande e, unita alla permanenza nella Capitale di Paulo Dybala e alle voci su Greenwood, starebbe convincendo l’argentino a cambiare aria. E si spiega anche così l’arrivo a Trigoria, nella mattinata di giovedì, di Martin Guastadisegno, agente di Mati, pronto a individuare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa.

Premier o Bundes per l’ex Juve

Da capire quale possa essere la destinazione dell’ex Frosinone, che spera in una chiamata dalla Premier League, che per ora non è ancora arrivata. Al momento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Bournemouth e Aston Villa si sarebbero infatti limitate a chiedere informazioni. Un passo in più lo avrebbe fatto il Borussia Dortmund, ma è chiaro che una quadra vada trovata, ovviamente, prima di fine mese.

L’ok di Gasperini alla cessione

L’ultimo punto da considerare in merito alla cessione di Soulé è rappresentato dalle necessità e dalle richieste di Gasperini, che avrebbe già avallato l’operazione in uscita. L’obiettivo del tecnico ex Atalanta è chiaro: riuscire a scongiurare la partenza di big fondamentali per il proprio scacchiere tattico. Parliamo, ovviamente, soprattutto di Evan N’dicka e Manu Koné, obiettivo numero uno dell’Inter, ma oggi probabilmente un po’ più lontano dal nerazzurro.

Inter più lontana da Koné: due alternative per Ausilio e Marotta

L’addio di Mati alla Roma costringerebbe infatti Ausilio e Marotta a virare su altri profili, a partire da quel Curtis Jones che tanto piace a Cristian Chivu e per il quale il Liverpool potrebbe accontentarsi di poco meno di 30 milioni di euro. C’è poi la pista aperta negli ultimi giorni con l’Udinese per Arthur Atta. Le cifre per arrivare al francese ex Metz sono simili a quelle per Jones e non è da escludere una maxi operazione che comprenda anche Oumar Solet. Ausilio avrebbe già avviato i contatti con il direttore sportivo dei friulani, Gianluca Nani, ma su Atta potrebbe presto inserirsi anche il Napoli.