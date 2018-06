Roma: cessioni eccellenti ma Pastore ad un passo

Roma sempre al centro del calciomercato. Dopo i tanti acquisti dei giorni scorsi, su tutti il giovane Kluivert, il club giallorosso pare pronto a salutare alcuni sui uomini chiave, anche per far quadrare i conti societari. Dalla Spagna insistono sull’imminente matrimonio tra Alisson e il Real Madrid. I blancos puntano a chiudere ad una cifra pari a 60 milioni di euro, la Roma ne vorrebbe almeno 80 ma la fumata bianca pare comunque vicina, con un ulteriore sforzo economico da parte del club di Perez. Ad un passo anche il passaggio di Nainggolan all’Inter. La società capitolina è stata chiara: niente contropartite tecniche ma solo cash. Per avere il belga, i nerazzurri dovranno sborsare 35 milioni di euro (l’Inter spera di ricavare più soldi possibili dalla cessione di Joao Mario). Entrambe le operazioni sembrano in dirittura d’arrivo.

Cessioni eccellenti ma anche un grande colpo in entrata. Il PSG, per non rischiare sanzioni in ottica Fair Play Finanziario, dovrà cedere alcuni suoi giocatori per un totale di 60 milioni di euro. Pastore (contratto in scadenza nel giugno del 2019) è uno dei candidati a lasciare Parigi. Da più sessioni di mercato, l’ex Palermo, classe 1989, è accostato a squadre italiane, questa potrebbe essere la volta buona per un suo rientro in Serie A. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto 15 milioni di euro (più circa tre milioni di euro in bonus). El Flaco guadagna circa sei milioni di euro a stagione, la Roma potrebbe arrivare a quota quattro. Molto dipenderà dalla volontà dell’argentino, cercato anche dal West Ham.

Roma che, dovesse partire Alisson, potrebbe puntare su Keylor Navas, attuale numero uno del Real Madrid, come nuovo guardiano della porta giallorossa. Il portiere del Costa Rica, con l’arrivo ai blancos del brasiliano, andrebbe alla ricerca di una nuova sfida e i giallorossi potrebbero essere la soluzione migliore.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 09:25