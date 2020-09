Roma, che delusione: sui social parte il tormentone

E’ bastato un pareggio per 0-0 alla prima di campionato a Verona per scatenare un vero e proprio putiferio. La Roma non è riuscita ad avere la meglio al Bentegodi e sono arrivate polemiche a ripetizione. A finire nel centro del mirino come spesso accade in questi casi è stato il tecnico Fonseca.

In casa giallorossa c’era grande entusiasmo per la prima in campionato. La voglia di riuscire a mettersi alle spalle un momento negativo con le incertezze dopo il passaggio di proprietà, la sfortuna legata all’infortunio di Zaniolo, e un mercato che stenta ancora a decollare anche se negli ultimi giorni si è mosso in maniera più difficile.

Occhi puntati su Fonseca

Il rapporto tra il popolo giallorosso e Fonseca non sembra mai essere nato del tutto, è bastato il pareggio con il Verona per scatenare il mondo dei social con i tifosi della Roma che hanno immediatamente lanciato l’hashtag FonsecaOut per chiedere l’allontanamento del tecnico.

Una scelta che però molti tifosi non apprezzano soprattutto in un momento così delicato per il club. “L’hashtag FonsecaOut mi fa ribrezzo – scrive Augusto – In una città che ha mitizzato e concesso alibi ad allenatori sopravvalutati. Ora tutti coi fucili puntati, come se Fonseca allenassi il Real, avesse attorno una società che negli ultimi mesi lo abbia aiutato e accontentato”.

Ma la gran parte dei tifosi romanisti sembra aver preso di mira il tecnico e ne chiede l’allontanamento il prima possibile: “Mentre tutti aspettano rinforzi in campo io ne sogno uno in panchina”, scrive RomAmor. E ancora Daniele si scaglia: “Ogni giorno in più con questo allenatore è un giorno perso. Pensando poi a chi c’è ora disponibile in giro”. Anche Davide contro di lui: “A distanza di un anno ha dimostrato che del calcio italiano non ha ancora capito nulla”

SPORTEVAI | 20-09-2020 08:36