Roma, il colpo dei Friedkin è Totti: l’indizio di Ranieri e il ruolo in società. I due ostacoli che preoccupano

È tutto vero: la proprietà americana sta preparando il ritorno della leggenda giallorossa in società. Tutti i dettagli (e i problemi) della clamorosa operazione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Francesco Totti torna alla Roma. Lo ha confessato Claudio Ranieri, intervistato in esclusiva da Sky. I Friedkin preparano il clamoroso ritorno bis del capitano, dopo una prima parentesi da dirigente tutt’altro che entusiasmante durante l’era Pallotta. Ma ci sono due problemi. E uno riguarda la convivenza con Gasperini.

Roma, il vero colpo dei Friedkin è Totti

Nei giorni scorsi Gasperini ha esternato ancora una volta tutto il suo disappunto per un mercato – quello invernale – che non gli ha portato in dote i calciatori sperati per aumentare il tasso qualitativo della squadra. Malen a parte, sono arrivati giocatori giovani, seppur di talento. Un azzardo per una squadra che punta al ritorno in Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco, allora, che il vero colpo dei Friedkin potrebbe essere Totti. I tempi sono maturi per il ritorno in grande stile dell’uomo simbolo della Roma. Questa volta, però, niente forzature né improvvisazioni. Francesco non è una figurina da mostrare, da dare in pasto a media e tifosi. Dunque, tutto va studiato nei minimi particolari per far sì che questa volta il matrimonio funzioni.

Ranieri allo scoperto: i dettagli

Intervistato in esclusiva a Trigoria da Paolo Assogna e Angelo Mangiante di Sky, è stato Ranieri – ex allenatore della Roma, oggi consulente dei Friedkin – a sganciare la bomba che ha infiammato il popolo giallorosso.

Sì, Totti dirigente è più di una semplice idea. È un’operazione a cui la proprietà sta lavorando. “I Friedkin ci stanno pensando. Spero che possa essere utile alla Roma, perché è una parte della Roma” ha confessato sir Claudio.

Il ruolo in società e il precedente con Pallotta

È ancora prematuro parlare del ruolo che potrebbe ricoprire nella Roma dei Friedkin. Ma un aspetto è chiaro: Totti non accetterà né si accontenterà di un ruolo marginale. D’altronde, ci è già passato con Pallotta. Ed è finita malissimo.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo non senza polemiche con la società, il ‘Pupone’ aveva accettato il grande salto dietro la scrivania. Dal 2017 al 2019 ha lavorato per la Roma come collaboratore dell’area tecnica e dirigente dell’area sportiva, fino a quando non decise di lasciare perché privo di poteri reali. Ecco, questo è uno scenario che non si ripeterà. Il primo ostacolo da superare, che è poi quello principale, riguarda la centralità del suo ruolo. Per evitare il ripetersi di quel precedente che preoccupa.

Quei giudizi su Gasperini

Il nastro va riavvolto all’estate, quando – interpellato sull’allenatore che avrebbe dovuto ingaggiare la Roma per rilanciarsi – Totti aveva espresso perplessità su Gasperini.

Sì, in cima alla lista dei desideri del capitano campeggiava il nome di Carlo Ancelotti, mentre del tecnico di Grugliasco disse: “Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità. Di certo è un buon tecnico, ma non mi fa impazzire. Non riuscirei mai a giocare a tutto campo come vorrebbe lui”. Più di recente, però, ha poi corretto il tiro, pur sottolineando che “il gioco visto con l’Atalanta non lo sto vedendo con la Roma”.