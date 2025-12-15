Roma-Como, Diao: infortunio e lacrime, salta la Coppa d'Africa? Fabregas svela il ricatto del ct del Senegal

Sfortunatissimo il giovane attaccante lariano, da poco recuperato e costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo. La polemica tra Fabregas e il ct del Senegal

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non c’è pace per Diao. La gara del talento del Como nel posticipo del monday night contro la Roma allo stadio Olimpico è durata poco più di mezz’ora. Un infortunio muscolare ha messo ko l’ex Betis, che rischia di dover saltare anche la Coppa d’Africa dopo le recenti polemiche tra Fabregas e il ct del Senegal Thiaw. E la confessione choc del tecnico spagnolo dopo la partita di campionato persa nella Capitale.

Roma-Como, Diao di nuovo infortunato

Ancora una volta Diao è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Un calvario senza fine per il ventenne che la scorsa stagione ha mostrato colpi da fuoriclasse prima dell’infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dal rettangolo verde. Assane è stato vittima di un nuovo problema muscolare al flessore dopo un contropiede che lo aveva visto sfrecciare verso la porta difesa da Svilar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua sgasata a mille all’ora è stata frenata all’improvviso dalla fitta accusata che ha permesso a Rensch di compiere una chiusura provvidenziale. Uscito a bordo campo per ricevere le cure dello staff medico lariano, l’attaccante senegalese ha anche provato a rientrare, ma dopo pochi minuti ha chiesto il cambio. Al suo posto Fabregas ha gettato nella mischia Douvikas.

Il senegalese in lacrime: Coppa d’Africa a rischio?

Il numero 38 del Como ha lasciato il terreno di gioco dell’Olimpico in lacrime, affranto per l’ennesimo problema che ne frena l’ascesa. Roma compresa, sono solo sei le presenze totalizzate in stagione da Diao, che era rientrato la scorsa giornata con l’Inter in seguito alla lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo aveva obbligato a rinunciare alle partite contro Torino e Sassuolo.

Quarantacinque minuti a San Siro, poco più di 30 all’Olimpico: saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sulle condizioni fisiche del giocatore, che rischia di saltare la Coppa d’Africa. Il Senegal attende notizie: il classe 2005 è senza dubbio uno degli elementi più talentuosi dei Leoni della Teranga. Sarebbe una perdita pensatissima per il ct Pape Thiaw.

Fabregas svela il ricatto del ct del Senegal

Alla vigilia di Roma-Como, la questione Diao aveva scaldato non poco Fabregas, preoccupato per la decisione di Thiaw di convocarlo nonostante una condizione fisica precaria a causa dei continui acciacchi capitati al suo giocatore.

“Ho avuto una conversazione col ct del Senegal e non è stata piacevole. Diao sa benissimo qual è il mio pensiero, preferisco non toccare il tema”, le parole di Cesc. L’ex Betis avrebbe dovuto rispondere alla chiamata della sua nazionale nella giornata di domani, martedì 16 dicembre, ma questo nuovo infortunio cambia tutto.

Ai microfoni di Dazn nel post partita con la Roma ha spiegato cosa è successo con Thiaw: “Spero che tutti i miei giocatori vadano in nazionale, ma nel caso di Diao avevo chiesto che non venisse convocato perché è stato tanti mesi fuori. Oggi sicuramente non doveva giocare, ma domani sarebbe partito per cinque settimane e allora l’ho provato, visto che è il club a pagargli lo stipendio. Il ct del Senegal mi ha detto che se non fosse partito per la Coppa d’Africa, non sarebbe andato al Mondiale. Non mi è piaciuto”.