Roma-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Roma-Como di Serie A 2025-26, 15a giornata: data e orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite, pillole e statistiche a confronto.

Roma–Como è sfida d’alta classifica della 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20.45. I giallorossi sono 4° con 27 punti in 14 gare (9 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti), i lariani 7° a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 19 gol segnati, 11 incassati). Numeri che raccontano un confronto ad alta intensità tra miglior difesa e una delle rivelazioni del torneo.

Probabili formazioni di Roma-Como

Si va verso una Roma che confermerebbe il 3-4-2-1: dietro coppia solida Mancini–Ndicka con Hermoso a completare, sulle corsie Wesley e Tsimikas. In mezzo, regia fisica con Koné e Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini dovrebbero supportare Dybala riferimento avanzato. Out per squalifica Çelik; possibile gestione per chi ha minutaggi elevati. Il Como potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: linea a quattro con Posch, Ramón, Diego Carlos, Valle; in mediana equilibrio da Cunha–Caqueret, poi fantasia con Addai, Paz, Rodríguez alle spalle di Douvikas. Squalificato Perrone; problemi fisici per alcuni elementi d’esperienza riducono le rotazioni esterne.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Caqueret; Addai, Paz, Rodríguez; Douvikas.

Gli indisponibili di Roma-Como

La Roma perde un jolly di fascia per squalifica e monitora l’attacco per un recupero non immediato; il Como arriva con qualche assenza pesante tra esperienza e duttilità, che potrebbe incidere nelle rotazioni difensive ed esterne. In particolare, stop di medio periodo per pedine cardine e un turno di stop in mediana: gestione delle energie e alternative dalla panchina saranno temi chiave a gara in corso.

Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Çelik (squalifica per rosso).

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: (squalifica per rosso). Como – Infortunati: Morata (lesione all’inguine), Sergi Roberto (infortunio alla coscia), Goldaniga (problema al tallone), Dossena (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Perrone (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Roma altalenante nelle ultime uscite: successi convincenti alternati a scivoloni di misura. Como in crescita: due clean sheet recenti e una vittoria roboante esterna, con solidità che regge anche nei pari a rete inviolate. Trend che prepara a una gara tattica, dove il dettaglio può fare la differenza.

Roma ko ko ok ok ko Como ko ok ok x x

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha totalizzato 6 punti, il Como 8. Dettaglio risultati:

Roma

Milan-Roma 1-0; Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0

Como

Inter-Como 4-0; Como-Sassuolo 2-0; Torino-Como 1-5; Como-Cagliari 0-0; Napoli-Como 0-0

L’arbitro di Roma-Como

Dirige Feliciani, assistenti Scatragli e Palermo; IV Massimi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 Ermanno Feliciani ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, 16 ammonizioni e nessun rosso, media 3,2 cartellini a partita; 21 fuorigioco segnalati. Profilo di direzione tendenzialmente lineare, con sanzioni distribuite e tolleranza moderata nei contatti a centrocampo.

Statistiche interessanti

Tradizione recente favorevole alla Roma, che all’Olimpico ha costruito strappi importanti contro il Como, e che oggi si presenta con la miglior difesa del torneo. I lariani, però, hanno innestato qualità e pressing alto: guidano per recuperi offensivi e sanno risalire il campo con ordine. La serie senza pareggi dei giallorossi promette un esito deciso, mentre gli uomini di Fabregas (pressing e palleggio) alternano clean sheet e fiammate pesanti in trasferta. Attenzione alla serata di Soulé e Paz: tra ispirazione e piazzati possono spostare l’inerzia. Curiosità: da Cunha non ha ancora inciso in zona gol, ma resta pedina tattica chiave tra le linee.

Nelle ultime otto sfide di A tra Roma e Como non si è mai visto il pari: sei successi giallorossi e due lariani, con fattore campo spesso determinante.

e non si è mai visto il pari: sei successi giallorossi e due lariani, con fattore campo spesso determinante. Al Olimpico il Como ha vinto solo la prima nella storia (aprile 1950): poi otto vittorie Roma e quattro pari; giallorossi a segno nelle ultime quattro interne.

il ha vinto solo la prima nella storia (aprile 1950): poi otto vittorie e quattro pari; giallorossi a segno nelle ultime quattro interne. Il Como è reduce da uno stop esterno con l’ Inter : non perde due trasferte di fila senza segnare da novembre 2024.

è reduce da uno stop esterno con l’ : non perde due trasferte di fila senza segnare da novembre 2024. La Roma viene da due ko per 1-0: non arriva a tre sconfitte consecutive senza reti dal 1985.

viene da due ko per 1-0: non arriva a tre sconfitte consecutive senza reti dal 1985. Con 8 gol subiti in 14, la Roma vanta la miglior difesa: numeri che non si vedevano da oltre dieci anni a questo punto del campionato.

vanta la miglior difesa: numeri che non si vedevano da oltre dieci anni a questo punto del campionato. Pressing alto protagonista: Como primo per recuperi offensivi (104), Roma quarta (97). Entrambe, però, hanno capitalizzato poco dopo il recupero.

primo per recuperi offensivi (104), quarta (97). Entrambe, però, hanno capitalizzato poco dopo il recupero. Prima del 4-0 con l’ Inter , il Como non incassava più di un gol da 13 gare: occhio alla reazione difensiva.

, il non incassava più di un gol da 13 gare: occhio alla reazione difensiva. Roma senza pareggi da 20 partite (14V, 6P): striscia più lunga tra le squadre attuali di A.

senza pareggi da 20 partite (14V, 6P): striscia più lunga tra le squadre attuali di A. Avvio sottotono di Dybala in zona gol: a quota 1 dopo 14 giornate, mai così poco in carriera a questo punto.

in zona gol: a quota 1 dopo 14 giornate, mai così poco in carriera a questo punto. da Cunha non ha ancora partecipato a reti in questa Serie A nonostante 876 minuti: la sua ultima firma in trasferta fu proprio all’Olimpico, contro la Roma.

Le statistiche stagionali di Roma e Como

Dati alla mano, la Roma costruisce con il 57,9% di possesso e concede briciole (8 gol subiti), mentre il Como palleggia ancor di più (60,5%) e abbina precisione e volume: 19 reti segnate con il 49,3% di tiri nello specchio. Pressione avanzata: PPDA 9,8 per i giallorossi e 8,4 per i lariani. Equilibrio tra i pali: 6 clean sheet a testa. In attacco spiccano Soulé (4 gol) e Paz (5 gol, 5 assist).

Giocatori: per la Roma il miglior marcatore è Soulé (4), poi Pellegrini (2); top assistman Soulé (2). Più ammoniti: Mancini e Ndicka (3). Clean sheet: Svilar 6. Per il Como: capocannoniere e uomo-assist Paz (5+5), poi Addai e Douvikas (3). Più ammoniti: Perrone e Smolcic (5). Clean sheet: Butez 6.

Roma Como Partite giocate 14 14 Numero di partite vinte 9 6 Numero di partite pareggiate 0 6 Numero di partite perse 5 2 Gol totali segnati 15 19 Gol totali subiti 8 11 Media gol subiti per partita 0,6 0,8 Percentuale possesso palla 57,9 60,5 PPDA 9,8 8,4 Tiri totali 139 148 Tiri nello specchio 67 73 Percentuale di tiri in porta 48,2 49,3 Clean sheet 6 6 Cartellini gialli 28 32 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Soulé 4 Paz 5 Top assistman Soulé 2 Paz 5

FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Como? Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Roma-Como? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Como? Ermanno Feliciani, con assistenti Scatragli e Palermo; IV Massimi; VAR Mazzoleni; AVAR Giua.