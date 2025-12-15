Roma-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Roma–Como è sfida d’alta classifica della 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20.45. I giallorossi sono 4° con 27 punti in 14 gare (9 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti), i lariani 7° a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 19 gol segnati, 11 incassati). Numeri che raccontano un confronto ad alta intensità tra miglior difesa e una delle rivelazioni del torneo.
Probabili formazioni di Roma-Como
Si va verso una Roma che confermerebbe il 3-4-2-1: dietro coppia solida Mancini–Ndicka con Hermoso a completare, sulle corsie Wesley e Tsimikas. In mezzo, regia fisica con Koné e Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini dovrebbero supportare Dybala riferimento avanzato. Out per squalifica Çelik; possibile gestione per chi ha minutaggi elevati. Il Como potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: linea a quattro con Posch, Ramón, Diego Carlos, Valle; in mediana equilibrio da Cunha–Caqueret, poi fantasia con Addai, Paz, Rodríguez alle spalle di Douvikas. Squalificato Perrone; problemi fisici per alcuni elementi d’esperienza riducono le rotazioni esterne.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.
- Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Caqueret; Addai, Paz, Rodríguez; Douvikas.
Gli indisponibili di Roma-Como
La Roma perde un jolly di fascia per squalifica e monitora l’attacco per un recupero non immediato; il Como arriva con qualche assenza pesante tra esperienza e duttilità, che potrebbe incidere nelle rotazioni difensive ed esterne. In particolare, stop di medio periodo per pedine cardine e un turno di stop in mediana: gestione delle energie e alternative dalla panchina saranno temi chiave a gara in corso.
- Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Çelik (squalifica per rosso).
- Como – Infortunati: Morata (lesione all’inguine), Sergi Roberto (infortunio alla coscia), Goldaniga (problema al tallone), Dossena (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Perrone (somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Roma altalenante nelle ultime uscite: successi convincenti alternati a scivoloni di misura. Como in crescita: due clean sheet recenti e una vittoria roboante esterna, con solidità che regge anche nei pari a rete inviolate. Trend che prepara a una gara tattica, dove il dettaglio può fare la differenza.
|Roma
|ko
|ko
|ok
|ok
|ko
|Como
|ko
|ok
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha totalizzato 6 punti, il Como 8. Dettaglio risultati:
- Roma
Milan-Roma 1-0; Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0
- Como
Inter-Como 4-0; Como-Sassuolo 2-0; Torino-Como 1-5; Como-Cagliari 0-0; Napoli-Como 0-0
L’arbitro di Roma-Como
Dirige Feliciani, assistenti Scatragli e Palermo; IV Massimi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Giua. In questa Serie A 2025-26 Ermanno Feliciani ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, 16 ammonizioni e nessun rosso, media 3,2 cartellini a partita; 21 fuorigioco segnalati. Profilo di direzione tendenzialmente lineare, con sanzioni distribuite e tolleranza moderata nei contatti a centrocampo.
Statistiche interessanti
Tradizione recente favorevole alla Roma, che all’Olimpico ha costruito strappi importanti contro il Como, e che oggi si presenta con la miglior difesa del torneo. I lariani, però, hanno innestato qualità e pressing alto: guidano per recuperi offensivi e sanno risalire il campo con ordine. La serie senza pareggi dei giallorossi promette un esito deciso, mentre gli uomini di Fabregas (pressing e palleggio) alternano clean sheet e fiammate pesanti in trasferta. Attenzione alla serata di Soulé e Paz: tra ispirazione e piazzati possono spostare l’inerzia. Curiosità: da Cunha non ha ancora inciso in zona gol, ma resta pedina tattica chiave tra le linee.
- Nelle ultime otto sfide di A tra Roma e Como non si è mai visto il pari: sei successi giallorossi e due lariani, con fattore campo spesso determinante.
- Al Olimpico il Como ha vinto solo la prima nella storia (aprile 1950): poi otto vittorie Roma e quattro pari; giallorossi a segno nelle ultime quattro interne.
- Il Como è reduce da uno stop esterno con l’Inter: non perde due trasferte di fila senza segnare da novembre 2024.
- La Roma viene da due ko per 1-0: non arriva a tre sconfitte consecutive senza reti dal 1985.
- Con 8 gol subiti in 14, la Roma vanta la miglior difesa: numeri che non si vedevano da oltre dieci anni a questo punto del campionato.
- Pressing alto protagonista: Como primo per recuperi offensivi (104), Roma quarta (97). Entrambe, però, hanno capitalizzato poco dopo il recupero.
- Prima del 4-0 con l’Inter, il Como non incassava più di un gol da 13 gare: occhio alla reazione difensiva.
- Roma senza pareggi da 20 partite (14V, 6P): striscia più lunga tra le squadre attuali di A.
- Avvio sottotono di Dybala in zona gol: a quota 1 dopo 14 giornate, mai così poco in carriera a questo punto.
- da Cunha non ha ancora partecipato a reti in questa Serie A nonostante 876 minuti: la sua ultima firma in trasferta fu proprio all’Olimpico, contro la Roma.
Le statistiche stagionali di Roma e Como
Dati alla mano, la Roma costruisce con il 57,9% di possesso e concede briciole (8 gol subiti), mentre il Como palleggia ancor di più (60,5%) e abbina precisione e volume: 19 reti segnate con il 49,3% di tiri nello specchio. Pressione avanzata: PPDA 9,8 per i giallorossi e 8,4 per i lariani. Equilibrio tra i pali: 6 clean sheet a testa. In attacco spiccano Soulé (4 gol) e Paz (5 gol, 5 assist).
Giocatori: per la Roma il miglior marcatore è Soulé (4), poi Pellegrini (2); top assistman Soulé (2). Più ammoniti: Mancini e Ndicka (3). Clean sheet: Svilar 6. Per il Como: capocannoniere e uomo-assist Paz (5+5), poi Addai e Douvikas (3). Più ammoniti: Perrone e Smolcic (5). Clean sheet: Butez 6.
|Roma
|Como
|Partite giocate
|14
|14
|Numero di partite vinte
|9
|6
|Numero di partite pareggiate
|0
|6
|Numero di partite perse
|5
|2
|Gol totali segnati
|15
|19
|Gol totali subiti
|8
|11
|Media gol subiti per partita
|0,6
|0,8
|Percentuale possesso palla
|57,9
|60,5
|PPDA
|9,8
|8,4
|Tiri totali
|139
|148
|Tiri nello specchio
|67
|73
|Percentuale di tiri in porta
|48,2
|49,3
|Clean sheet
|6
|6
|Cartellini gialli
|28
|32
|Cartellini rossi
|1
|2
|Capocannoniere
|Soulé 4
|Paz 5
|Top assistman
|Soulé 2
|Paz 5
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Como?
-
Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Roma-Como?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Como?
-
Ermanno Feliciani, con assistenti Scatragli e Palermo; IV Massimi; VAR Mazzoleni; AVAR Giua.
