Roma, con l'Aston Villa la prima figuraccia di Gasperini: da Wesley a Dovbyk, tutti sott'accusa sui social

Giallorossi asfaltati in Inghilterra dalla squadra di Emery. Tifosi scatenati sul web: nel mirino finiscono ancora una volta i Friedkin, campagna acquisti bocciata

Gasperini bocciato all’esame d’inglese. L’amichevole con l’Aston Villa si rivela un incubo per la Roma, asfaltata 4-0 al Banks’s Stadium di Walsall. Sarà pure calcio d’agosto, ma sui social i tifosi giallorossi puntano il dito contro una campagna acquisti finora da bocciare. E piovono critiche sui calciatori: dal nuovo acquisto a Wesley a Dovbyk, sono tutti sott’accusa.

Aston Villa-Roma 4-0: prima batosta per Gasperini

Nelle precedenti tre amichevoli disputate contro Kaiserslautern, Cannes e Lens la nuova Roma di Gasperini non solo aveva sempre vinto, ma aveva mantenuto anche inviolata la sua porta. Non appena l’asticella si è alzata, però, si è registrato il crollo. Contro l’Aston Villa di Unai Emery, sesta forza dell’ultima Premier League, i giallorossi in versione verde-oro hanno subito una dura lezione.

Primo tempo da incubo: all’uno-due firmato Buendia e Ramsey (15′ e 17′) ha fatto seguito il tris calato da Watkins al 40′. Nel finale di partita e a formazioni rivoluzionate il poker di Malen. Gasp ha scelto un terzetto difensivo composto da Celik, Mancini e Hermoso, con Baldanzi ed El Shaarawy a supporto del gigante Dovbyk, il cui futuro nella Capitale è incerto. In campo dall’inizio anche i nuovi acquisti Wesley ed El Aynaoui.

Per i tifosi giallorossi non è solo calcio d’agosto

Sì, l’Aston Villa è una squadra già rodata e pure più avanti nella preparazione. Ma perdere non piace a nessuno, anche se si tratta solo di un’amichevole. Basta dare uno sguardo ai social per rendersi conto dell’umore della piazza. I tifosi difendono l’allenatore arrivato dall’Atalanta, ma puntano il dito contro la società. Ancora una volta i Friedkin nel mirino. “Certo è un amichevole, non conta niente e ci sono tutte le attenuanti. Ma rinforzate questa squadra e pure di corsa – scrive Christian -. Zero tiri in 45 minuti non si possono vedere neanche in amichevole. Tra due settimane si fa sul serio e qui manca tutto”.

Max rincara la dose: “Squadra da settimo-ottavo posto, purtroppo. Massara, se non intervieni subito sono dolori”. Per Marco “questa è la squadra di Ranieri col gioco di Gasperini. Se i Friedkin non comprano i giocatori per Gasperini rischiamo l’ennesima stagione difficile”. “Calciomercato da 4,5 al momento. E si vede” sottolinea Skelevra.

Da Wesley a Dovbyk: tutti sul banco degli imputati

Nessuna attenuante per i calciatori, neppure per gli ultimi arrivati. Piovono critiche anche sul giovane Wesley, acquistato per 25 milioni dal Flamengo. “Abbiamo preso l’unico brasiliano coi piedi fucilati?” twitta Luca. “Inguardabile” sentenzia Andrea.

Tra i più contestati Hermoso, Dovbyk ed El Shaarawy, che stasera ha indossato la fascia da capitano. Ironico Shuren sul faraone: “ È l’unico giocatore della storia a giocare ancora in Serie A quattro anni dopo il ritiro dal calcio”. “La sconfitta ci può stare, Dovbyk no. Deve andare via ora in taxi” chiosa un altro tifoso. Calcio d’agosto? Non ditelo ai sostenitori della Roma.