Roma, la frattura tra Gasperini e Ranieri è insanabile: la squadra sceglie il tecnico, la decisione dei Friedkin

Gasperini incassa la fiducia di proprietà e squadra, Ranieri non pensa alle dimissioni, nel mezzo i Friedkin che sperano in una tregua tra i due per il bene della Roma

Incassata la fiducia dei Friedkin, Gian Piero Gasperini riceve sostegno anche dalla squadra, a iniziare da Lorenzo Pellegrini. La frattura con Ranieri rimane insanabile, ma il senior advisor giallorosso non pensa alle dimissioni: una nuova puntata della telenovela Roma.

La squadra è con Gasp, le parole di Pellegrini

Una nuova puntata della telenovela Roma è stata scritta: dopo la fiducia incassata dai Friedkin, Gian Piero Gasperini ha ricevuto sostegno e vicinanza anche dai calciatori, a partire da Lorenzo Pellegrini. Da Coverciano, il centrocampista ha rivelato di vedere Gasperini “più carico di prima” e parla di “un grande punto di partenza” per la Roma.

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Dichiarazioni che blindano ulteriormente l’allenatore sulla panchina giallorossa, sempre più salda rispetto a qualche giorno fa, quando il braccio di ferro con Claudio Ranieri sembrava dovesse essere agevolmente vinto dal senior advisor, bandiera della Roma, idolatrato dalla tifoseria e stimato dalla proprietà americana.

Gasp resta, Ranieri non si dimette

Non è così e non sarà così. Gasperini gode della fiducia dei Friedkin, che sull’ex Atalanta hanno fortemente puntato la scorsa estate convincendolo, dopo 9 anni a Bergamo, ad accettare il progetto giallorosso. Dopo meno di un anno non si può buttare tutto alle ortiche, ecco perché al di là di come andrà a finire con Ranieri, Gasperini non si muoverà da Roma.

Dall’altra parte della barricata, Ranieri è parte in causa. Si era parlato di dimissioni, ma l’ipotesi al momento è esclusa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il senior advisor giallorosso è ancora convinto di poter dare il suo contributo alla Roma, incassando a sua volta la fiducia da parte di Dan e Ryan Friedkin.

Anche in questo caso, Gasperini se ne faccia una ragione. Il tecnico, per restare, ha chiesto l’allontanamento di Ranieri (e del ds Massara) o comunque di non avere più contatti diretti con l’ex tecnico. Ranieri è e resterà una figura centrale del progetto Roma. I Friedkin non vogliono farne a meno. Rimane da capire se avrà meno peso sul mercato e maggiori responsabilità dirigenziali o se tutto rimarrà uguale (difficile).

Evidentemente quanto riferito da Ranieri prima del 3-0 al Pisa concilia perfettamente con i pensieri della proprietà. La difesa a spada tratta alla squadra e al lavoro svolto in sede di mercato ha incontrato pareri positivi anche dai Friedkin, altrimenti le strade si sarebbero già separate.

La speranza dei Friedkin

In questo bailamme, quindi, nessuno sembra avere torto. Ranieri parla da romano e da romanista, amante appassionato della sua creatura; Gasperini, come fatto all’Atalanta, pretende un ruolo importante nella costruzione della rosa e tempo per tirare su una squadra che possa dare finalmente soddisfazioni alla piazza, a iniziare dalla qualificazione in Champions League.

Nel mezzo ci sono i Friedkin, che a loro volta sperano in un passo indietro dei due contendenti. Ipotesi, ad oggi, piuttosto remota, a giudicare dal gelo calato su Trigoria, con Ranieri e Gasperini ormai indifferenti l’uno con l’altro.