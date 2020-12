Roma, conferme dall'America: il difensore della MLS si avvicina

Il prossimo difensore della Roma potrebbe effettivamente arrivare dall’America e dalla MLS. Lo spiega Alessandro Austini de ‘Il Tempo’, secondo cui Bryan Reynolds è sempre più vicino a vestirsi di giallorosso.

Classe 2001, Reynolds è considerato uno dei migliori prospetti a livello internazionale nel ruolo di terzino destro. Proprio per questo la Roma si sarebbe mossa in anticipo per assicurarselo e, secondo la fonte del giornale capitolino, il pressing avrebbe funzionato.

Non solo la Roma sarebbe infatti in prima linea sul giocatore, ma lo stesso club di Reynolds (il Football Club Dallas) ha confermato di aver ricevuto un’offerta da 7,5 milioni di euro. Ecco perché l’operazione potrebbe accelerare già nei primissimi giorni di gennaio.

OMNISPORT | 20-12-2020 10:52