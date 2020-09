Roma, conferme su Borja Mayoral

Arrivano conferme dalla Spagna su un approccio della Roma per Borja Mayoral. I giallorossi avrebbero contattato il Real Madrid per prendere alcune informazioni sulla punta classe 1997, individuata come vice Dzeko.

Prodotto del vivaio delle Merengues, Mayoral ha giocato in prestito al Wolfsburg e nel Levante, dove nella scorsa stagione ha realizzato 10 reti in 38 partite tra campionato e coppe.

OMNISPORT | 24-09-2020 13:19