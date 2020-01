Roma: contatto con il Chelsea per Pedro

Nonostante le buone prestazioni di Under, la Roma sarebbe comunque alla ricerca di un giocatore che possa sostituire l'infortunato Zaniolo. Il nome nuovo sarebbe quello di Pedro, attualmente in forza al Chelsea.

Ci sarebbe già stato un contatto tra le due società per capire se la trattativa possa prendere quota. L'attaccante esterno spagnolo, ex del Barcellona, indossa la casacca dei Blues dal 2015. Classe 1987, quets'anno fatica a trovare spazio con Lampard in panchina.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 07:46