Roma, corsa a due per il ruolo di direttore sportivo

Questa volta l’ampio turnover cui ha fatto ricorso Paulo Fonseca in Europa League ha rallentato la corsa dei giallorossi nella competizione. Dopo il successo in rimonta sullo Young Boys, contro il Cska Sofia è arrivato un modesto 0-0 casalingo.

Il tecnico portoghese non rinnega comunque le scelte fatte, lamentando anzi le assenze: “Abbiamo fuori Diawara, Calafiori e Santon, non è facile gestire questo momento. In campionato le nostre prestazioni sono diverse, mi sto assumendo il rischio di cambiare molto”.

Fonseca ha poi rinnovato l’appello alla società per far arrivare un direttore sportivo in tempi rapidi: “Sento spesso la società, il presidente è molto vicino alla squadra, ma come ho già detto è importante avere un ds, è una figura che ci serve. La società sta lavorando per trovarne uno”.

A tal proposito, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sono rimasti due i nomi vagliati dalla società: scartato Michael Emenalo, restano valide le opzioni che portano a Luis Campos, ex Lille, e a Morgan De Sanctis, che aveva già gestito ad interim la successione di Gianluca Petrachi e molto apprezzato per il lavoro con la Primavera.

30-10-2020