Roma, corsa a tre per la panchina

La Roma è sempre alla ricerca dell'allenatore a cui affidare il nuovo progetto di rilancio. Al momento, sarebbero tre i tecnici in corsa, ossia De Zerbi (Sassuolo), Fonseca (Shakhtar Donetsk) e pure l'ex allenatore del Milan Gattuso.

De Zerbi sarebbe in pole position ma, in tanti, spingerebbero per avere Gattuso sulla panchina giallorossa. Il diretto interessato sembrerebbe non convinto di rimettersi in gioco in una piazza così delicata ma una risposta definitiva, da parte di Ringhio, non sarebbe ancora arrivata.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 08:07