Roma-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Cremonese di Serie A 2025-26, 26a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto.

Roma–Cremonese si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, per la 26a giornata di Serie A. Giallorossi lanciatissimi in zona Champions: 4° posto con 47 punti (15 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol segnati, 16 subiti). Grigiorossi in lotta salvezza: 15° posto a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 21 gol fatti, 33 incassati). Sfida da tre punti pesanti per obiettivi opposti: solidità casalinga della Roma contro l’urgenza di punti della Cremonese.

Probabili formazioni di Roma-Cremonese

A poche ore dal calcio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Svilar tra i pali, linea a tre con Mancini-Ndicka-Ghilardi. Sulle corsie, Çelik e Tsimikas, con Cristante e Pisilli a fare filtro. Sulla trequarti, Zaragoza e Pellegrini a sostegno di Malen. Occhio alle assenze di El Shaarawy e Dybala: senza di loro, Malen potrebbe restare riferimento centrale. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: Audero in porta, terzetto Terracciano-Bianchetti-Luperto, quinti Barbieri e Pezzella; in mezzo Payero e Maleh ai lati di Thorsby. Davanti, Djuric potrebbe affiancare Vardy, con Bonazzoli opzione a gara in corso. Qualche dubbio sulle condizioni di Baschirotto e Collocolo, che restano ai box.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy.

Gli indisponibili di Roma-Cremonese

Nella Roma pesano le defezioni offensive: out El Shaarawy e Dybala, mentre restano ai margini Dovbyk e Ferguson; da valutare Soulé. La Cremonese deve rinunciare a un perno difensivo come Baschirotto e a Collocolo in mediana; ai box anche Floriani Mussolini. Nessuno squalificato per entrambe, scelte che dipenderanno molto dallo stato di forma dei rientranti.

Roma – Infortunati: El Shaarawy (stiramento al tendine d’Achille), Dybala (infortunio al ginocchio), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia), Floriani Mussolini (problema non specificato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Roma in crescita con solidità difensiva all’Olimpico e spunti in ripartenza; Cremonese a caccia di gol e continuità, reduce da una serie complicata contro avversarie di vertice. Nei cinque turni più recenti: 8 punti per la Roma, 2 per la Cremonese.

Roma ok x ko ok x Cremonese x ko ko ko x

Dettaglio dei risultati:

Roma

Torino–Roma 0-2; Roma–Milan 1-1; Udinese–Roma 1-0; Roma–Cagliari 2-0; Napoli–Roma 2-2.

Cremonese

Cremonese–Verona 0-0; Sassuolo–Cremonese 1-0; Cremonese–Inter 0-2; Atalanta–Cremonese 2-1; Cremonese–Genoa 0-0.

L’arbitro di Roma-Cremonese

Arbitra il signor Di Bello, assistenti Bahri e Ceolin; IV Sacchi, VAR Nasca, AVAR Meraviglia. Nel 2025/26 Di Bello ha diretto 8 gare di Serie A: 3 rigori assegnati, 22 gialli e 1 rosso, media 2.8 ammonizioni a partita.

Informazioni interessanti sul match

La storia strizza l’occhio alla Roma: in casa contro la Cremonese i giallorossi hanno spesso dilagato, e l’Olimpico è tornato una roccaforte (solo 6 gol subiti finora). La squadra capitolina è spietata con le neopromosse e arriva alla sfida desiderosa di blindare la zona Champions, trascinata dall’exploit di Malen e dalle geometrie di Pellegrini. Dall’altra parte, la Cremonese cerca ossigeno in classifica: il recente 0-0 ha ridato un filo di fiducia, ma i grigiorossi faticano a trovare la via del gol e soffrono l’avvio gara, concedendo troppo nei primi 15’. La pressione alta della Roma (PPDA migliore) e l’efficacia difensiva potrebbero indirizzare l’inerzia, ma le ripartenze di Vardy restano una minaccia. Match che promette intensità, con ball possession per i padroni di casa e attenzione massima sulle palle inattive.

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei sfide con la Cremonese in A; unica eccezione il 2-1 grigiorosso allo Zini del 28/02/2023.

ha vinto cinque delle ultime sei sfide con la in A; unica eccezione il 2-1 grigiorosso allo Zini del 28/02/2023. All’Olimpico la Roma ha vinto 6 volte su 8 contro la Cremonese in A, con media tre gol a gara; qui arrivò anche il 9-0 del 13/10/1929, massimo successo giallorosso in Serie A.

ha vinto 6 volte su 8 contro la in A, con media tre gol a gara; qui arrivò anche il 9-0 del 13/10/1929, massimo successo giallorosso in Serie A. Contro le neopromosse, questa stagione, la Roma ha fatto en plein: 4 vittorie su 4 (7-1 il computo reti).

ha fatto en plein: 4 vittorie su 4 (7-1 il computo reti). La Roma ha rallentato (1V nelle ultime 4, 2N, 1P) e potrebbe pareggiare due gare di fila per la prima volta da aprile 2025.

ha rallentato (1V nelle ultime 4, 2N, 1P) e potrebbe pareggiare due gare di fila per la prima volta da aprile 2025. Solo poche big europee hanno subito meno gol in casa della Roma ; però i giallorossi non hanno ancora infilato due clean sheet interni consecutivi in questo campionato.

; però i giallorossi non hanno ancora infilato due clean sheet interni consecutivi in questo campionato. Dopo lo 0-0 col Genoa, la Cremonese insegue due risultati utili di fila: appena 4 punti nelle ultime 11, con 3 gol segnati.

insegue due risultati utili di fila: appena 4 punti nelle ultime 11, con 3 gol segnati. La Roma ha concesso 16 reti a fronte di xGA 26: rendimento difensivo sopra le attese; la Cremonese è la squadra più colpita da tiri nello specchio (142).

ha concesso 16 reti a fronte di xGA 26: rendimento difensivo sopra le attese; la è la squadra più colpita da tiri nello specchio (142). I grigiorossi incassano presto: 7 reti subite nel primo quarto d’ora e maggior quota di gol concessi nel primo tempo (55%).

Malen è reduce da due gare con marcature multiple: nessun giallorosso ha mai toccato tre di fila con almeno due gol nell’era dei 3 punti.

è reduce da due gare con marcature multiple: nessun giallorosso ha mai toccato tre di fila con almeno due gol nell’era dei 3 punti. Bonazzoli, partito forte (5 reti nelle prime 11), è a secco da 11 gare nel 2026 nonostante 18 conclusioni tentate.

Le statistiche stagionali di Roma e Cremonese

La Roma comanda nel possesso (56.9%) e concede poco: 16 gol subiti e 11 clean sheet; PPDA 9.7, indice di pressione efficace. La Cremonese tiene meno palla (45.1%), fatica in area avversaria (21 gol segnati) e subisce di più (33 gol). Giallorossi più precisi al tiro (48.8% nello specchio) e pericolosi da palla inattiva; grigiorossi affidati a fisicità e traversoni ma con produzione limitata.

Giocatori chiave: per la Roma capocannoniere Soulé (6), poi Malen (5); uomo assist Vandeputte? No, in giallorosso guida Soulé (4). Più ammonizioni: Mancini (9); un rosso per Çelik. Clean sheet portiere: Svilar 11. Nella Cremonese marcatori: Vardy e Bonazzoli (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli: Pezzella (7); un rosso per Ceccherini. Clean sheet: Audero 7.

Roma Cremonese Partite giocate 25 25 Vittorie 15 5 Pareggi 2 9 Sconfitte 8 11 Gol fatti 31 21 Gol subiti 16 33 Possesso palla (%) 56.9 45.1 Tiri nello specchio 119 81 Precisione al tiro (%) 48.8 48.5 Clean sheet 11 7 PPDA 9.7 14.9 Cartellini gialli 47 51 Cartellini rossi 1 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Cremonese? Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Roma-Cremonese? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Cremonese? Il sig. Di Bello; assistenti Bahri e Ceolin, IV Sacchi, VAR Nasca, AVAR Meraviglia.