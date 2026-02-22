Roma-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma–Cremonese si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, per la 26a giornata di Serie A. Giallorossi lanciatissimi in zona Champions: 4° posto con 47 punti (15 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol segnati, 16 subiti). Grigiorossi in lotta salvezza: 15° posto a 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 21 gol fatti, 33 incassati). Sfida da tre punti pesanti per obiettivi opposti: solidità casalinga della Roma contro l’urgenza di punti della Cremonese.
Probabili formazioni di Roma-Cremonese
A poche ore dal calcio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Svilar tra i pali, linea a tre con Mancini-Ndicka-Ghilardi. Sulle corsie, Çelik e Tsimikas, con Cristante e Pisilli a fare filtro. Sulla trequarti, Zaragoza e Pellegrini a sostegno di Malen. Occhio alle assenze di El Shaarawy e Dybala: senza di loro, Malen potrebbe restare riferimento centrale. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: Audero in porta, terzetto Terracciano-Bianchetti-Luperto, quinti Barbieri e Pezzella; in mezzo Payero e Maleh ai lati di Thorsby. Davanti, Djuric potrebbe affiancare Vardy, con Bonazzoli opzione a gara in corso. Qualche dubbio sulle condizioni di Baschirotto e Collocolo, che restano ai box.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy.
Gli indisponibili di Roma-Cremonese
Nella Roma pesano le defezioni offensive: out El Shaarawy e Dybala, mentre restano ai margini Dovbyk e Ferguson; da valutare Soulé. La Cremonese deve rinunciare a un perno difensivo come Baschirotto e a Collocolo in mediana; ai box anche Floriani Mussolini. Nessuno squalificato per entrambe, scelte che dipenderanno molto dallo stato di forma dei rientranti.
- Roma – Infortunati: El Shaarawy (stiramento al tendine d’Achille), Dybala (infortunio al ginocchio), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia), Floriani Mussolini (problema non specificato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Roma in crescita con solidità difensiva all’Olimpico e spunti in ripartenza; Cremonese a caccia di gol e continuità, reduce da una serie complicata contro avversarie di vertice. Nei cinque turni più recenti: 8 punti per la Roma, 2 per la Cremonese.
|Roma
|ok
|x
|ko
|ok
|x
|Cremonese
|x
|ko
|ko
|ko
|x
Dettaglio dei risultati:
- Roma
Torino–Roma 0-2; Roma–Milan 1-1; Udinese–Roma 1-0; Roma–Cagliari 2-0; Napoli–Roma 2-2.
- Cremonese
Cremonese–Verona 0-0; Sassuolo–Cremonese 1-0; Cremonese–Inter 0-2; Atalanta–Cremonese 2-1; Cremonese–Genoa 0-0.
L’arbitro di Roma-Cremonese
Arbitra il signor Di Bello, assistenti Bahri e Ceolin; IV Sacchi, VAR Nasca, AVAR Meraviglia. Nel 2025/26 Di Bello ha diretto 8 gare di Serie A: 3 rigori assegnati, 22 gialli e 1 rosso, media 2.8 ammonizioni a partita.
Informazioni interessanti sul match
La storia strizza l’occhio alla Roma: in casa contro la Cremonese i giallorossi hanno spesso dilagato, e l’Olimpico è tornato una roccaforte (solo 6 gol subiti finora). La squadra capitolina è spietata con le neopromosse e arriva alla sfida desiderosa di blindare la zona Champions, trascinata dall’exploit di Malen e dalle geometrie di Pellegrini. Dall’altra parte, la Cremonese cerca ossigeno in classifica: il recente 0-0 ha ridato un filo di fiducia, ma i grigiorossi faticano a trovare la via del gol e soffrono l’avvio gara, concedendo troppo nei primi 15’. La pressione alta della Roma (PPDA migliore) e l’efficacia difensiva potrebbero indirizzare l’inerzia, ma le ripartenze di Vardy restano una minaccia. Match che promette intensità, con ball possession per i padroni di casa e attenzione massima sulle palle inattive.
- La Roma ha vinto cinque delle ultime sei sfide con la Cremonese in A; unica eccezione il 2-1 grigiorosso allo Zini del 28/02/2023.
- All’Olimpico la Roma ha vinto 6 volte su 8 contro la Cremonese in A, con media tre gol a gara; qui arrivò anche il 9-0 del 13/10/1929, massimo successo giallorosso in Serie A.
- Contro le neopromosse, questa stagione, la Roma ha fatto en plein: 4 vittorie su 4 (7-1 il computo reti).
- La Roma ha rallentato (1V nelle ultime 4, 2N, 1P) e potrebbe pareggiare due gare di fila per la prima volta da aprile 2025.
- Solo poche big europee hanno subito meno gol in casa della Roma; però i giallorossi non hanno ancora infilato due clean sheet interni consecutivi in questo campionato.
- Dopo lo 0-0 col Genoa, la Cremonese insegue due risultati utili di fila: appena 4 punti nelle ultime 11, con 3 gol segnati.
- La Roma ha concesso 16 reti a fronte di xGA 26: rendimento difensivo sopra le attese; la Cremonese è la squadra più colpita da tiri nello specchio (142).
- I grigiorossi incassano presto: 7 reti subite nel primo quarto d’ora e maggior quota di gol concessi nel primo tempo (55%).
- Malen è reduce da due gare con marcature multiple: nessun giallorosso ha mai toccato tre di fila con almeno due gol nell’era dei 3 punti.
- Bonazzoli, partito forte (5 reti nelle prime 11), è a secco da 11 gare nel 2026 nonostante 18 conclusioni tentate.
Le statistiche stagionali di Roma e Cremonese
La Roma comanda nel possesso (56.9%) e concede poco: 16 gol subiti e 11 clean sheet; PPDA 9.7, indice di pressione efficace. La Cremonese tiene meno palla (45.1%), fatica in area avversaria (21 gol segnati) e subisce di più (33 gol). Giallorossi più precisi al tiro (48.8% nello specchio) e pericolosi da palla inattiva; grigiorossi affidati a fisicità e traversoni ma con produzione limitata.
Giocatori chiave: per la Roma capocannoniere Soulé (6), poi Malen (5); uomo assist Vandeputte? No, in giallorosso guida Soulé (4). Più ammonizioni: Mancini (9); un rosso per Çelik. Clean sheet portiere: Svilar 11. Nella Cremonese marcatori: Vardy e Bonazzoli (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli: Pezzella (7); un rosso per Ceccherini. Clean sheet: Audero 7.
|Roma
|Cremonese
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|15
|5
|Pareggi
|2
|9
|Sconfitte
|8
|11
|Gol fatti
|31
|21
|Gol subiti
|16
|33
|Possesso palla (%)
|56.9
|45.1
|Tiri nello specchio
|119
|81
|Precisione al tiro (%)
|48.8
|48.5
|Clean sheet
|11
|7
|PPDA
|9.7
|14.9
|Cartellini gialli
|47
|51
|Cartellini rossi
|1
|1
