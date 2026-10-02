Roma, Cristante più grave del previsto: Gasperini perde il suo stakanovista, è già allarme per Como e Real Madrid 

Il centrocampista e capitano si ferma per infortunio ed è a rischio per i due big match in programma dopo la sosta: il tecnico dovrà fare a meno di un elemento chiave per il suo gioco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gian Piero Gasperini resta senza un pilastro della Roma proprio in un momento chiave della stagione: Bryan Cristante, lo stakanovista giallorosso, si è fermato per infortunio. Per il tecnico di Grugliasco si tratta di un problema enorme: dopo la sosta sono in programma due partite con avversari durissimi come Como e Real Madrid.

Roma, infortunio di Cristante più grave del previsto

È più grave del previsto l’infortunio che ha colpito Bryan Cristante. Il centrocampista e capitano della Roma aveva dovuto declinare la convocazione di Roberto Mancini nell’Italia a causa di una lombalgia, ma una volta tornato nella Capitale aveva scoperto anche di soffrire di un lieve dolore al ginocchio. Lo staff medico giallorosso pensava si trattasse di una piccola infiammazione, invece il dolore persiste ed è probabile che Cristante sia affetto da un problema più grave. Un problema che arriva nel momento peggiore per la Roma.

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Como e Real nel tour de force della Roma

Dopo la sosta per le nazionali, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini sarà attesa da un tour de force che prevede 9 incontri in meno di un mese. Un ciclo terribile di partite, tra campionato e Champions League, che si aprirà con un doppio impegno da brivido: l’11 ottobre, alla ripresa della serie A, i giallorossi saranno impegnati sul campo del Como di Cesc Fabregas, che insegue in classifica con 3 punti di ritardo; e tre giorni dopo, il 14 ottobre, ospiteranno all’Olimpico il Real Madrid del grande ex José Mourinho, in quella che è senza dubbio la sfida più affascinante della league phase di Champions.

Cristante, lo stakanovista di Gasperini

La situazione di Cristante verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico della Roma, ma la notizia arrivata a Trigoria avrà di sicuro turbato Gasperini, che ha nel capitano uno dei suoi titolarissimi. Un dato racconta l’importanza di Cristante per il Gasp più di ogni altro: dall’inizio della stagione, il centrocampista è partito dal 1’ in ogni gara, collezionando un totale di 514’ trascorsi in campo. Gasperini gli ha risparmiato soltanto la mezz’ora finale della gara vinta a Torino, sostituendolo al minuto 64’.

Cristante è il giocatore di movimento più utilizzato da Gasperini (segue Mario Hermoso a 509 minuti, più staccato Paulo Dybala a 497’), proprio come era accaduto nella passata stagione, chiusa dal centrocampista a quota 3.740 minuti.

Roma, le alternative per Gasperini

Ma perché per Gasperini è così difficile rinunciare a Cristante? Il 31enne è l’equilibratore del centrocampo della Roma, l’uomo chiamato a muoversi e a rinculare per coprire gli sganciamenti dei difensori o degli esterni di fascia. È l’elemento di maggiore fisicità a centrocampo, oltre che uno specialista prezioso nel gioco aereo: perderlo, dunque, sarebbe un problema per Gasperini che, per sostituirlo, ha davanti a sé due opzioni. Considerando Manu Koné come sicuro titolare per le due gare con Como e Real, vicino a lui Gasperini potrebbe schierare Pisilli, chiedendo al francese di giocare più “bloccato” e lasciando all’italiano gli inserimenti in area di rigore.

L’alternativa è dare fiducia al giocatore che era il Cristante di Gasp ai tempi dell’Atalanta, Marten De Roon: ad oggi, però, il 35enne ha giocato appena 32’ minuti, partendo dalla panchina contro Lecce e Torino, e dunque lanciarlo da titolare contro i palleggiatori di Fabregas e gli specialisti nelle ripartenze di Mou potrebbe essere rischioso.