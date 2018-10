Roma-Cska Mosca, le probabili formazioni

La Roma è obbligata a vincere all'Olimpico per spazzare via la crisi che sembra averla di nuovo attanagliata dopo la pesante sconfitta interna contro la Spal. I tre punti nel match contro il Cska sono vitali in vista della gara di ritorno in Russia: Di Francesco, che ha messo tutti in discussione, si affiderà in attacco a Dzeko supportato da Under, Pellegrini ed El Shaarawy. Fuori Pastore per infortunio. In difesa torna Manolas con Fazio, in mediana Nzonzi titolare al fianco di De Rossi.

Goncharenko, che punta a ripetere l'exploit ottenuto in casa del Real Madrid, non avrà a disposizione l'eterno Akinfeev causa squalifica per l'espulsione rimediata nel finale contro i blancos. Fuori per infortunio anche Vasin, Shennikov ed Hernandez. In attacco riflettori puntati su Vlasic, a segno con il Real, Dzagoev e il capocannoniere del campionato russo Chalov.

Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, L.Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CSKA MOSCA (3-4-2-1): Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Akhmetov, Bijol, Oblyakov; Vlasic, Dzagoev; Chalov. Allenatore: Viktor Goncharenko.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 08:35