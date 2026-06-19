Roma, D’Amico ottiene la deroga ed è pronto a chiudere per Greenwood: i rinnovi le prime missioni del d.s.

Il nuovo direttore sportivo ha avuto l’autorizzazione dalla Figc ed è finalmente operativo: l’ingaggio del talento del Marsiglia e i contratti di Dybala e Pellegrini tra le priorità

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tony D’Amico può finalmente iniziare a lavorare per la Roma: il nuovo d.s. ha finalmente ottenuto la deroga per rescindere il contratto con l’Atalanta e avviare la sua nuova esperienza professionale. L’acquisto di Greenwood dal Marsiglia e i rinnovi di Dybala e Pellegrini tra le sue priorità.

Roma, arrivata la deroga per D’Amico

La Roma ha annunciato Tony D’Amico la scorsa settimana, ma solo ora il nuovo d.s. potrà finalmente essere operativo per il club giallorosso: il regolamento Figc, infatti, vieta ai direttori sportivi di lavorare per più di un club nell’arco di una stagione. D’Amico sarebbe stato legato all’Atalanta fino al 30 giugno e avrebbe potuto lavorare per il suo nuovo club solamente a partire dal 1 luglio. Oggi, invece, è arrivata la deroga tanto attesa dalla Roma: il direttore sportivo potrà iniziare a costruire la squadra che ha in mente Gian Piero Gasperini.

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Cercasi plusvalenza: Koné verso l’addio

D’Amico ha tanto a cui pensare in questi primi giorni: in primo luogo, deve realizzare una plusvalenza da almeno 50 milioni di euro entro il 30 giugno in modo da evitare alla Roma – già sanzionata dall’Uefa con 6 milioni di euro di multa – nuove punizioni per il mancato rispetto del settlement agreement. Gasperini chiede che l’obiettivo sia raggiunto senza cedere elementi da lui ritenuti essenziali come Mile Svilar, Evan N’Dicka o Manu Koné, ma considerati i tempi ristretti e la forte volontà dell’Arsenal di acquistare quest’ultimo, è sempre più probabile che a fare le valigie sia il centrocampista francese. Senza dimenticare che la Roma potrebbe sacrificare anche Matias Soulé, ritenuto non più un intoccabile da Gasp.

I rinnovi di Dybala e Pellegrini

D’Amico ha invece più tempo a disposizione per sistemare la questione dei rinnovi di contratto di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: a lungo dati per partenti, il trequartista e il centrocampista hanno deciso di restare alla Roma, accettando un prolungamento di contratto al ribasso. Dybala passerà da 6 a 2 milioni l’anno più bonus, Pellegrini da 4 a 3 milioni l’anno: una riduzione di fondamentale importanza per la Roma, che vedrà scendere i costi relativi al monte ingaggi.

L’operazione Greenwood

Infine c’è il mercato in entrata, che Gasperini pretende sia di alto livello per portare la Roma a competere con Inter e Napoli per il prossimo scudetto. L’obiettivo numero uno, ormai è noto, è Mason Greenwood: già raggiunto l’accordo col giocatore sullo stipendio, che dovrebbe assestarsi sui 4,5 milioni di euro netti; resta da convincere il Marsiglia che chiede 50 milioni di euro per il cartellino del suo gioiello. Il club francese, però, è stato appena sanzionato dall’Uefa e ha bisogno di 60 milioni di plusvalenze: un fattore che potrebbe spingere l’OM a venire incontro alla Roma e abbassare il prezzo per Greenwood pur di fare cassa ed evitare una sanzione ancora più dura da parte della federazione europea.